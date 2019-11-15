新竹市公費流感疫苗開打　首場校園學童接種踴躍

▲新竹市學童接種流感疫苗。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局今(15)日表示，今年度公費流感疫苗從今日起首波接種對象為國小至高中學生，首場國小校園在醫護、防疫及志工人員全面動員下，學童接種踴躍，接下來12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；2020年1月1日則開放其他公費對象，呼籲符合公費接種對象依公費流感疫苗施打規劃期程，儘快進行接種，以提高自我保護力，保護自己及家人，避免流感病毒侵襲。

新竹市長林智堅表示，每年12月至隔年3月期間是流感高峰期，為替市民健康把關，今年公費流感疫苗採購近12萬劑，較2018年接種量增加近1萬餘劑的疫苗量，並且首度由三價升級為四價疫苗(包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株)，提供更完善的疫苗保護，也從今日開始展開接種服務，提醒市民朋友注意自己及家人健康，讓整個寒冬流行期無須擔心病毒的侵襲。

衛生局表示，為免家長因忙於工作請假不便或需奔波醫療院所，針對國小至高中學生，全面安排於校園集中接種流感疫苗，除可降低社區整體流感疫情與家中其他孩童的流感嚴重度，也可透過校園接種間接保護其他高風險族群，首場國小校園接種相當踴躍，提醒當日無法於校園接種的學童家長，可持補接種轉介單至本市三區衛生所及63家合約院所完成補種疫苗。

六年級的陳同學說，媽媽告訴他每年都一定要接種流感疫苗，因為要保護自己也要保護同學，減少生病機會，還是聽媽媽的話打疫苗比較安心；彭同學也說，唸書要有體力，打了流感疫苗這樣就算身邊的人不小心得了流感，我們也會有保護力。

新竹市衛生局長王宗曦表示，接種疫苗仍是目前預防流感最有效的方法，流感疫苗施打後需2週後才會產生足夠的抗體，具保護效果，故民眾應儘早於疫情高峰來臨前接種流感疫苗，提升自我保護力，除了保護自己，也可以避免病毒繼續傳播，間接保護週遭的親朋好友。

衛生局再次提醒，預防流感最有效的方法為接種流感疫苗，家長於疫苗開打後可詳讀流感疫苗接種通知說明內容，鼓勵家中學子在校園接種。若對流感疫苗接種或流感防治措施有任何疑問，可撥打衛生所（東區衛生所電話：5236158、北區衛生所電話：5353969、香山衛生所電話：5388109）或市民專線1999及本局防疫專線5355130洽詢。