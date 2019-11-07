公費流感疫苗全面升級四價　竹市將於下周五開打

▲新竹市今(108)年公費流感疫苗採購近12萬劑，並全面升級四價。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今(108)年公費流感疫苗採購近12萬劑，並全面升級四價(包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株)，增加Ｂ型流感防護，提供更完善的疫苗保護力，新竹市衛生局表示，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象，歡迎民眾依公費流感疫苗施打規劃分批接種。

衛生局表示，新竹市公費流感疫苗原本只針對65歲以上、國小以下免費施打，林智堅市長上任後全面擴大為50歲以上、高中以下市民都可施打，增加13萬市民受惠。

新竹市長林智堅也說，今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，給市民的保障更完備、保護更完善；也提醒市民朋友，除了接種流感疫苗外也要落實防疫重點，流感病程演變快，多留意、多警覺、有流感症狀趕緊就醫、生病在家多休息，才能保護自己及家人的健康。

衛生局表示，今年公費接種對象，包括50歲以上成人、6個月以上至6歲以下幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、19至49歲高風險慢性病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、國小學童、國中、高中學生、重大傷病患及罕見疾病患者等，都能接受公費疫苗接種，提醒符合公費接種條件之民眾，只要按接種時程儘速完成疫苗接種，仍可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力。

新竹市衛生局長王宗曦表示，台灣流感季一般約於每年11月開始，至隔年農曆春節前後達到高峰，防範流感最簡單的方法就是接種流感疫苗，疫苗接種後約需2至3週才會產生保護效果，保護效果可達50-80%， 50歲以上民眾、6歲以下嬰幼兒、高風險慢性病患、重大傷病患及孕婦等高危險群，也請盡速接種流感疫苗，勿輕忽流感嚴重性。

流感開打期間，本市三區衛生所每週一至週五上午皆有門診提供服務，為方便民眾可就近接種流感疫苗，衛生局也合約63家醫療院所協助接種工作，有關本市合約醫療院所名單，可至本局網站查詢，或撥打衛生所（東區衛生所電話：5236158、北區衛生所電話：5353969、香山衛生所電話：5388109）或市民專線1999及本局防疫專線5355130洽詢。