公有市場攤商3月起租金打8折　盧秀燕射出「紓困三支箭」救經濟

▲▼台中市政府為挽救被疫情衝擊的經濟，祭出紓困三支箭。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，尤其零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需服務業首當其衝，台中市長盧秀燕體恤在地商家，19日祭出「市場攤商租金8折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」、「消費折扣券振興商圈經濟」三大紓困措施，期盼打造經濟防護網，減輕業者負擔。

市府從過年前至今召開多次防疫會議，維護民眾健康，盧秀燕日前還邀集觀光業者代表，召開觀光產業座談會，指示各局處盤點現有資源，加速推動多元紓困措施。

經發局表示，第一箭「市場攤商租金8折」，包括42處公有零售市場4600個攤商、8處道路型攤販集中區1100個攤商、37處公有民營市場(不含全聯、楓康及統一等超商)，3至5月使用費及租金打8折，之後視疫情發展再檢討，3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，總計減免租金1200萬元。

第二箭「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」，台中市政府各局處委託經營場館，如帝國製糖廠、眷村文物館、台灣民俗文物館、台中放送局、摘星山莊、台中市役所、台中刑務所演武場等超過50家業者，以及台中世貿、台中國際展覽館，上半年展覽及活動幾乎取消，市府將在符合契約規定前提下，讓廠商租金、權利金可延後半年繳付，緩解資金需求壓力。

第三箭「消費折扣券振興商圈經濟」，經發局為活絡商圈經濟，刺激市民消費意願，辦理「商圈消費滿百元送十元」活動，凡是到台中市商圈單筆消費滿100元，即送10元商圈消費劵，預估可促進5千萬元消費額。

此外，盧秀燕落實「輕稅簡政」，去年召開地價評議委員會，決議109年公告地價調降20.06%，全市約94%納稅戶應繳納地價稅額將減少，讓人民很有感，也有助於各產業緩解疫情造成的經濟壓力。

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