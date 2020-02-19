腦退化翁「忘隔離令」外出走失！　兒無奈：衞生署拒讓父住隔離營

▲香港一名患有退化症的老人，忘記隔離令外出，一度走失，穿上全套保護衣的警員到場協助。（圖／香港01授權提供，下同）

圖文／香港01

周二（18日）早上一名患有腦退化症、正守隔離令的80多歲姓顧老翁一度走失，於上水尋回，其後由衞生署人員帶走。其子顧先生今（19日）早向記者透露，其母於本月12日在東莞因意外離世，顧因不放心老父獨自在大陸生活，遂接老父回港照顧。

顧先生指，他過關回港時，曾主動向署方要求到隔離營，惟衞生署指他有住所，着他們二人自行隔離，「我要求自己隔離都不給，現在變成他（父）走失，上了報紙」。顧先生續指，老父走失後，他再向署方要求入住隔離營，惟衞生署以「隔離營給自主能力強的人住」為由拒絕。





疫情影響子停工 一星期前母因意外亡

顧先生從事飲食業，惟受疫情影響停工半個月，怎料禍不單行。父母原居東莞，於本月12日，其母因意外跌倒，後腦著地離世。因其父自理能力不好，於是接父親來港照顧。當時已實行強制檢疫，因此他們於藍田德田邨寓所內接受14天自我隔離。不過其妻子因擔心顧父染病，自己會受感染，故近日搬離德田邨寓所。

顧先生指，昨日起床後驚見老父外出，鐵閘打開，遂致電父及母手機尋父。不過老父接聽後，語無倫次，無法得知其位置，故着他找其他乘客幫忙。途中與兒子傾談電話時，被同車乘客發現他是擅自離家的隔離人士，通知車長立即報警。老翁在上水清河邨巴士站被截停，其後由2名穿着全副保護裝備的警員協助下，把老翁交由衞生署人員帶走。

患腦退化父親需隔離 子擔心父再走失

「他今日也有說要出去！」顧先生坦言事發時極為擔心，他每日均有提醒父親不能外岀，需要隔離，不過他記性差，「連自己有沒有吃飯都不知」，他今日再向他查問「知不知昨日發生什麼事」，老父指「不記得」。因此，現時在家中會再用鎖匙為大閘上鎖。

顧先生續指，他過關回港時，曾主動向署方要求到隔離營，惟衞生署指他有住所，著他們二人自行隔離，顧認為，署方安排混亂，「不需要我入隔離營，為何我過關時用手帶我」、「我要求自己隔離都不給，現在變成他（父）走失，上埋報紙」。顧先生補充，老父走失後，他再向署方要求入住隔離營，惟衞生署以「隔離營畀自主能力強嘅人住」為由拒絕。只向其表示今日會到德田邨，為父親戴上手環，惟未知時間。

腦退化症翁走失 藍田坐九巴到上水 由衞生署人員帶走

事發在昨日（18日）一名患有腦退化症、正守隔離令的80多歲姓顧老翁，於昨日早上9時許一度走失，其子立即報警求助。並致電老翁。老翁於藍田登上277E線九巴到上水，途中與兒子傾談電話時，被同車乘客發現他是擅自離家的隔離人士，通知車長立即報警。老翁在上水清河邨巴士站被截停，其後由2名穿着全副保護裝備的警員協助下，把老翁交由衞生署人員帶走。

2月8日起大陸入境香港 需強制檢疫隔離14天

據資料顯示，由2月8日凌晨零時起，所有從大陸入境香港人士需接受強制檢疫隔離14天，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。一般而言，香港居民會在家居進行檢疫。至本月15日，已有逾5300人正接受強制檢疫隔離。

衞生署署長陳漢儀醫生曾在記者會表示，14天內曾到湖北省的港人需利用電子手環去監察行蹤，手環上寫有「安居抗疫」。現場所見，老翁天氣寒冷穿着厚大衣，其左腕戴着白色手錶，右臂則沒有露出，未能確定是否有佩戴電子手環。警方到場處理事件期間，接近老翁的2名警員身穿全副保護裝備嚴陣以待，又遞水給老翁喝，不忘提醒他喝完後要戴上口罩。

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