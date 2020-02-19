



▲▼ 台東縣政府臨時抽檢雞糞清運許可，結果均符規定。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為落實雞糞醱酵以降低污染環境，台東縣政府農業處19日臨時抽檢長益牧場即將外運的雞糞，縣府農業處表示，目前有長益、東益及永泰三家牧場提出8公噸熟成雞糞清運的許可，經查該牧場有依規定辦理，畜產保育科並親至現場協助業者申請清運許可聯單，展現便民作業。

縣府農業處指出，目前正是春耕施肥的重要季節，雞糞對於果樹及薑田是重要的肥料，為避免農民濫用生雞糞在田間又沒有覆土，衍生蒼蠅、造成臭味飄散影響環境衛生，對於熟成雞糞清運的申請是採取隨到隨辦的處理方式。

據了解，農曆春節過後，養雞場的雞隻都已出場，縣府農業處指出，目前有長益及東益兩家牧場提出2公噸外運申請，永泰牧場則是提出6公噸的申請；至於外縣市載運到本縣的部分，有苗栗縣業者提出申請，已於日前合法運入1千包、3公噸的熟成雞糞。

農業處強調，未依規定申請「雞糞清運遞送聯單」，非法運送生雞糞的業者，警察單位攔查後會移請台東縣環境保護局，依廢棄物清理法第49條處罰新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，同時可以沒收清除機具、處理設施或設備，請養禽畜牧場務必落實做好！

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