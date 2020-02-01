三餐隨處都有蛋！專家傳授「要洗乾淨」秘訣防沙門氏菌

▲農委會建議，食用前清洗蛋殼即可避免汙染。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣日常三餐隨處都可看到雞蛋的蹤影，卻時不時傳出問題，農委會預計今年底前100%達洗選政策，雖目前已有8 成量能，不過在這之前，要先教大家散裝蛋、洗選蛋買回家後，如何保存、清洗，才不會把沙門氏菌吃進肚。

農委會表示，雞蛋可以說是和大家的生活密不可分，市面上的蛋大致可以分為洗選蛋和散裝蛋，洗選蛋有經過標準流程，洗淨檢查後才包裝販售，包裝完整、乾淨，陳列在架上，通常在超市、賣場販售，建議消費者購買時可優先選購洗選蛋。

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農委會近一步說明，鼓勵買洗選蛋原因是，洗選步驟其實相當繁複，要先外觀檢查、洗淨和風乾 ，接著油蠟處理、照蛋檢查及包裝，還要標示與貯存，並運輸與販售，必須使用一次性包材包裝販售，如此一來，不但能把髒污都洗盡，也能降低禽流感疫情的發生。

▲蛋洗乾淨就不怕沙門氏菌找上門。（圖／農委會提供）



農委會特別提醒民眾，雞蛋經洗選後，可除去外殼病原菌，但也將外層保護膜洗掉，因此變得較不易保存，購買後應立即放入冰箱「冷藏保存」，而市場賣售的散裝蛋，將蛋煮到全熟也能避免吃下細菌。

農委會提到，雞蛋若沒有清洗乾淨，的確是容易被雞糞汙染，或者是保存環境等因素影響，也會讓蛋殼容易受沙門氏菌汙染，若是在傳統市場裡可自己挑選購買，多配送至團膳公司、早餐店的散裝蛋，有時會發現在散裝蛋箱子裡，常有糞便羽毛和破掉蛋液 ，上面有很多看不見的細菌，建議民眾食用前清洗蛋殼即可避免汙染。