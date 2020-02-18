節電向前衝！　台東縣府帶頭民間共同投入節能改善

▲ 台東縣政府108年獲得經濟部能源局節電執行成效「銅獎」獎，並獲頒新台幣200萬元之獎勵金 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府與縣民在節電推廣的努力備受肯定，108年獲得經濟部能源局節電執行成效「銅獎」獎， 並獲頒新台幣200萬元之獎勵金，縣府財經處表示，此獎勵金未來將投入未來節能相關業務及宣導推廣，以政府帶頭先行，期能形成正循環，帶動民間相關產業積極投入節能改善。

台東縣府配合行政院「新節電運動方案」，針對縣內住商部門推動為期3年(107年至109年)之「縣市共推住商節電行動」，透過成立府內跨局處節電推動工作小組，有效整合府內資源及意見交流，並邀請節能減碳相關領域專家及NGO團體參與，以利各項節電措施推動。

財經處指出，為落實節電在地化，推動「節電基礎工作」與「因地制宜」措施，提升節電治理能力與氛圍。透過校園節能教育宣導、居家能源診斷師的培訓與輔導及大型宣導活動，同時建置節電網站「台東節電˙Power再現」及「Power台東」臉書粉絲專頁，提供相關節電宣導活動、節電措施等資訊，透過網站互動式圖表，民眾可更便利搜尋全縣或所屬村里或產業別等用電情形，讓用電資訊透明化。

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