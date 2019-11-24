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「舞力全開 暴力走開」　台東縣政府呼籲全民重視性別暴力

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▲台東縣政府為呼籲全民重視性別暴力，特舉辦「舞力全開、暴力走開」活動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東縣政府為呼籲全民重視性別暴力，特舉辦「舞力全開、暴力走開」活動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推廣性別平權思維、呼籲消弭暴力行為，台東縣政府於24日運用公益彩券盈餘基金在鐵花新聚落辦理「Move up!動起來」，副縣長張志明帶領與會貴賓共同呼籲重視性別暴力，終止所有暴力行為，共同營造家庭和諧。

張志明表示：聯合國在1999年正式頒布將每年的11月25日訂為「國際終止婦女受暴日」，台灣每天約有30位婦女向法院聲請保護令，每隔3個小時就有1位婦女因不堪丈夫暴力，不得不走上刑事訴訟的途徑，儘管性別暴力受害者包括男女兩性，但在95%施暴者為男性的前提下，我們就無法迴避去思考性別暴力的問題。

台東縣政府社會處指出， 此次活動為時尚運動風，希望藉由運動抒發生活壓力、營造家庭和諧氛圍，共同終止婦女受暴，活動內容分別為個人賽(紳士組、淑女組、孩童組)的足球九宮格、巨型飛鏢、投籃球、團體賽的同心協力毛毛蟲，在民眾熱情參與、積極參賽的盛況下，由各組前3名抱回市集消費券(500元、300元、200元)、秀泰電影票2張等大獎，還有特別為男士準備的專屬獎品大放送，在紳士密令的指令下，即時發揮、展現創意，鼓勵男士以行動支持反暴力。活動現場另設有宣導攤位及青農市集，健康有氧活動的民眾在運動後，享受慢活、美味的早餐趴。

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