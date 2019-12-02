申請熟雞糞清運台東縣政府簡化流程　勿輕信「載運雞糞就罰錢」傳聞

▲申請熟雞糞清運台東縣政府簡化流程，送件後馬上受理。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府農業處指出針對坊間傳言「只要載運雞糞就罰錢」的說法，2日提出澄清指出，其實並不完全正確，只要是已經醱酵的雞糞(俗稱：熟雞糞)，畜牧場在當地的縣市政府或農會，都可以拿到清運4聯單的表格，填寫後直接在當地縣政府申請，確認無誤後會直接傳送台東縣政府農業處畜保，縣府定簡化流程、馬上受理。

農業處畜保科指出，目前已有幾個案例申請成功，申辦流程最快大約10天，農民需要外縣市雞糞，務必提醒賣方向當地縣政府申請，千萬不要輕信外界不實傳聞。農業處畜保科強調，為簡化公文往返程序耗時，即使是使用傳真、e-mail等方式傳送文件，1律受理而且馬上到、馬上辦，通過審查也是立刻快速回覆核准通聯單等相關通行文件。以今、明日將清運進台東縣大武鄉大公農場的苗栗縣醱酵雞糞業者申請為例，畜保科11月4日收到苗栗縣政府的申請通聯單，農業處即以最快的優先核閱程序，11月14日即函覆許可，同時通知本縣環保局、警察局放行，載運者只要隨車帶著核可的黃單就可以順利進入台東。

農業處強調，請台東農民、農場業者不要聽信坊間流言，只要遵守規定清運雞糞，縣府1定支持農民使用醱酵雞糞，因為在生物菌的作用下實現好氧發酵而成為優質有機肥，既能消除臭味，而且在微生物高溫無害化處理技術還可以較徹底地殺滅雞糞中的有害菌、蟲卵，同時有益菌大量繁殖，作有機肥肥田效果更好，是可用於無公害生產的高效優質有機肥。

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