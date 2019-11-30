▲載運生雞糞未依規定申請「雞糞清運遞送聯單」 台東環保局重罰6萬。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣查緝未依規定申請生禽畜糞動作不間斷，於11月29日深夜與11月30日清晨再次攔獲2輛載運疑似生雞糞的貨車，分別為台東及高雄貨車，總計載運計2萬1,600公斤雞糞，其中1輛載運為生雞糞，由於司機無法提出合格清除處理許可證明及載運聯單，稽查人員當場開罰6萬元，並要求原車返回出貨地，另1輛則載運半熟化的堆肥，因標示不清疑有違反肥料法之情節，農業單位將再進行深入追查。

台東縣環保局表示：台東縣限制使用生禽畜糞，6月–10月累計攔截9輛違規貨車，查獲並攔阻約14萬250公斤生雞糞進入本縣，已完成7輛車總計罰款42萬元整；另2輛車進行行政處分程序中。台東縣環境保護局呼籲，畜牧場內的腐熟（發酵）雞糞要運送到農地，必須向畜牧場所在地的直轄縣市政府申請審查核可，並開立「雞糞清運遞送聯單」才可進入或通過台東縣，未依規定申請者將予以開罰。

環保局重申呼籲畜牧業、運輸業及販售業之業者，載運或使用生禽畜糞務必向農業主管機關申請並獲核准遵守相關法令規定，未依規定持有載明生禽畜糞產生源及處理地點之證明文件者，非法運送生雞糞進入台東縣，將依廢棄物清理法第9條第1項暨第49條處6萬元以上30萬元以下的罰鍰。

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