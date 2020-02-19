視察有機蔬菜箱包裝作業　鄭文燦：未來通路要更多元

▲鄭文燦視察有機蔬菜箱包裝作業。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日視察「桃園市農會有機蔬菜箱包裝作業」指出，受疫情衝擊，桃園中小學開學延後，原供應學校有機蔬菜的農友，銷路因此受影響。市府與市農會合作，推出有機蔬菜箱認購，3天內即達1000箱目標；雖然此次疫情造成有機蔬菜銷量的震盪，期盼未來有機蔬菜通路能夠更加多元，讓相關行銷政策愈做愈好。

鄭文燦指出，目前桃園市有機蔬菜種植面積已達380公頃，不僅是北部地區有機蔬菜的生產重鎮，供應大台北地區，而在地居民也具備一定的消費能力。其中在桃園中小學營養午餐「天天安心食材」政策的推動下，校內營養午餐採購有3天須為有機蔬菜，不僅照顧學童營養及健康，也幫助有機農民。

因此面對此次疫情影響，市府收購有機蔬菜後，推出10公斤的有機蔬菜箱，僅花3天時間，蔬菜箱預購數量達1,000箱以上，現由農會進行後端包裝作業及配送，成功保障有機蔬菜的銷路。

▲市農會設置有機流通中心，具備有機分裝包裝及有機蔬菜截切加工廠驗證合格。（圖／市府提供)

感謝桃園市農會全體員工進行有機蔬菜箱包裝作業，市農會設置有機流通中心，具備有機分裝包裝及有機蔬菜截切加工廠驗證合格，該設備是2019年由農糧署北區分署補助，能有效進行包裝作業。而市府也會持續扶植小農及青農，種植有機蔬菜，雖然本次疫情造成有機蔬菜銷量的震盪，期盼未來有機蔬菜通路能夠更加多元，讓相關行銷政策愈做愈好。

包括行政院農業委員會農糧署北區分署分署長王安石、市府農業局長郭承泉、桃園果菜公司總經理張至淵、桃園市農會理事長李文政均一同視察。

►我該答應女友嗎？