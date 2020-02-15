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影／扶輪社捐贈環保無動力捐血車啟用 鄭文燦：推廣更環保舒適捐血環境

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記者沈繼昌／桃園報導

國際扶輪3502地區捐贈環保無動力捐血車（扶輪激勵一號），15日在桃園區展演中心旁啟用，市長鄭文燦表示，傳統捐血車以燃油引擎供給電力，環保無動力捐血車採用外接電源，以拖車進行移動，沒有引擎排放廢氣問題，車內空間較一般捐血車寬敞，能有效降低環境負擔，市府將持續推動環保無動力捐血車設置計畫，陸續尋覓適當地點建置定點捐血亭，提供市民更舒適捐血環境。

▲桃園市長鄭文燦15日主持由國際扶輪社3502地區捐贈的環保無動力捐血車「扶輪激勵一號」啟用剪綵儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦15日主持由國際扶輪社3502地區捐贈的環保無動力捐血車「扶輪激勵一號」啟用剪綵儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，市府積極推廣捐血公益活動，目前全市已建置4處定點捐血亭，且陸續尋覓適當地點建置中，未來將持續推動環保無動力捐血車設置計畫，提供市民更完善舒適的捐血環境。

▲桃園市長鄭文燦15日主持環保無動力捐血車「扶輪激勵一號」啟用，體驗捐血車寬敞舒適空間。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦15日主持環保無動力捐血車「扶輪激勵一號」啟用，體驗捐血車寬敞舒適空間。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦認為，環保無動力捐血車採用外接電源供電，猶如國際普遍推動的「綠色港口」政策，透過港口的岸電設備提供大型船艦接設電力，可有效降低空氣及環境污染，預期將成為未來改善捐血環境的新方向，另外今年國際扶輪社年會由國際扶輪3502地區在桃園市舉辦，市府將全力支持，讓活動舉辦更圓滿順利。

新竹捐血中心主任林冠州說，目前正值疫情期間，負責桃竹苗區域捐血的新竹捐血中心安全庫存量僅剩不到5天，其中以0型與A型最缺，感謝扶輪社3502地區捐贈這輛價值逾600萬元環保無動力捐血車，為提供熱心捐血人士安全捐血環境，捐血者上車前需消毒與量測耳溫，確認沒有發燒等症狀後才能捐血。

林冠州強調，配合中央疫情中心防疫政策，凡自中港澳與新加坡入境旅客或國人，必須暫緩28天捐血，若自港澳轉機返台者也需自主管理14天後再來捐血，基本上歡迎所有熱心人士參與捐血活動。

扶輪社3502地區總監楊肅欣說，捐血活動從上午11時至晚間7時，凡捐血者即贈送高科技陶瓷刀3件組或不銹鋼真空保溫杯，送完為止，請熱心人士踴躍挽起袖子參與捐血。

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