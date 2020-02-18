桃園口罩工廠提高產能達日產40萬片 鄭文燦：感謝貢獻防疫工作

▲桃園市長鄭文燦18日視察位於龜山區的易廷口罩工廠，了解廠方生產口罩產能進度。（圖／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，口罩需求量大增，政府祭出口罩徵用、禁出口等政策因應，桃園市長鄭文燦18日前往龜山區易廷工廠視察，其中增建2條產線於2月底交機，業者指出，工廠原有2條產線加上月底交機2條產線，總產能每日可達40萬片，當場捐出10萬片口罩供市府運用；鄭文燦感謝業者貢獻防疫工作，捐贈口罩將統籌分配給第一線機關使用。

位於龜山區的易廷企業以不織布原料製作口罩、飲料提袋、茶包等多種產品，外銷亞洲等多個國家，今年1月底爆發新冠肺炎疫情後，經濟部則指定15家口罩工廠之一，由經濟部提供60組新機台擴大產能，易廷企業董事長張政雄說，目前工廠原有2條口罩產線，每日產能在18到20萬片，本月底新機到位後初期每日總產能可達40萬片，若生產細節調整適應後，預估每日總產能可衝至42萬片，公司原先預計外銷口罩（成人防塵口罩5萬片、兒童防塵口罩5萬400片），共計10萬4百片捐贈給市府，為政府防疫工作盡一份心力。

▲桃園市長鄭文燦18日視察位於龜山區的易廷口罩工廠，受訪時說明市府對防疫工作因應狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示，易廷企業在第一波疫情發生後，經濟部指定該企業為15家口罩生產工廠之一，產線每日產出約22萬片左右，政府新購置60條生產線，易廷分配到2台，預計2月底裝機完成，將來產能可提高至每日40萬片以上，業者也承諾如果不織布原材料與供應商充足，未來產能擴大沒有問題，政府會在三月初將產能加大到每日1千萬片，如果疫情有所需要，可以充份供應。

此外，媒體詢問針對日韓等國家目前已有社區感染，桃園是國際機場所在地，可能感染新冠肺炎旅客入境台灣可能無症狀，如何防範無政狀帶原者入台？

鄭文燦指出，中央防疫指揮中心針對入境遊客有防疫規定，桃機會完全依照防疫規定來做，像這次白牌計程車司機，在醫院發生感染問題，追溯起來發現他是確診病患，家庭被感染共有4個人，桃園市府也按照衛福部規定，針對臨床有發燒、或有肺炎、吃抗生素高燒不退的個案，要進行反向追蹤，是否有一些確診的病例，會將篩檢範圍更擴大。

針對桃園市居家檢疫民眾案例，鄭文燦說，全台已經超過2千多人，如果將來更多的國家或地區納進來以後，市府會依照檢疫規定，要求檢疫隔離對象必須要14天待在家裡，市府與各區公所民政人員會定期去聯絡協助，讓民眾能在檢疫期間減少風險，做比較徹底的隔離，這些工作都是依照中央防疫指揮中心規定，「防疫需要高標準，也需要地方、中央一條心，更需要民眾完全配合，這樣防疫才會成功。」

鄭市長最後強調，新冠肺炎疫情衝擊許多產業，桃機營運量減半不僅衝擊旅遊觀光業、民用航空業等，包含美食街、免稅店、機場排班計程車、外圍停車場等業者也受到極大衝擊，機場捷運每日運量也減少15%至20%左右，目前已請交通局、經發局等單位，彙整實際受影響業者情況，研擬妥適的紓困方案。

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