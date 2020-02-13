全台第一！桃園虎頭山創新園區無人載具　通過創新實驗計畫

▲交通部長林佳龍表示，因應5G時代來臨，如何讓智慧交通克服許多技術上的問題，是刻不容緩的職責所在。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通部長林佳龍13日抵桃園，了解虎頭山創新園區辦理的「自駕訓練大成功全台第1通過無人載具創新實驗計畫」指出，因應5G時代來臨，如何讓智慧交通克服許多技術上的問題，並確實跟未來交通產業、交通治理密切相關，是交通部刻不容緩的職責所在。

林佳龍說，桃園「虎頭山創新園區」無人載具推動有成，可以看到鄭文燦市長的積極任事，也是實驗創新當中非常重要的一步，交通部將持續改善法規環境，讓台灣未來整體產業的創新條件發展得更好，也讓各地方政府在推動智慧交通與科技應用上都能開花結果。

請繼續往下閱讀...

▲▼虎頭山創新園區辦理「自駕訓練大成功全台第1通過無人載具創新實驗計畫」發表。（圖／市府提供）



鄭文燦說，「虎頭山創新園區」原為海巡署使用，經協調將營區遷移至蘆竹區海湖靶場，並由市府花費2億元、中央補助5.2億元經費，代建海巡署訓練中心，而將虎頭山營區轉型成立車聯智駕中心及資安物聯網中心，提供全國智慧駕駛研發與車聯網資安輔導服務。

目前園區一期44席開放席位及6間獨立辦公室招商已進駐額滿，仍有許多物聯網新創業者積極詢問進駐空間，更在今年1月31日即完成無人載具測試，實屬不易，代表推動產業生態已有相當成績。

而「虎頭山創新園區」車聯智駕中心營運廠商－勤崴國際，率先全台申請「無人載具科技創新實驗條例」並拿到第1張「可營運」自駕車試車牌，是相當重要的里程碑，期望未來能帶動更多在地廠商投入自駕產業的行列，讓桃園成為台灣自駕車聚落形成最重要的發源地。

包括行政院政務委員龔明鑫、國發會產發處副處長陳瓊華、經濟部技術處長羅達生、經濟部中企處主秘陳國樑、市府經發局長郭裕信、資科局長陳崗熒、地政局長陳錫禎、桃園航空城公司董事長王義川、交通局副局長楊鐘時、桃園區長陳玉明、亞洲矽谷計畫執行中心行政長李博榮、中華電信總經理郭水義、勤崴國際科技董事長柯應鴻等均一同出席活動。

►生火了！連我媽都用到發光