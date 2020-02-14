日台交流協會代表首訪桃園　泉裕泰：台日關係「唇亡齒寒」

▲日台交流協會台北事務所代表泉裕泰(左)上任後首次拜訪桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

未受新冠肺炎影響，甫於3個月前上任的日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，14日首次拜訪桃園市長鄭文燦指出，現有超過240家日系企業在桃園設廠，總投資額近13億美元，泉裕泰看好桃園發展。鄭文燦市長也歡迎泉裕泰再訪桃園，並邀請他參加5月在桃園舉行的台日觀光高峰論壇。

▲▼日台交流協會台北事務所代表泉裕泰(左)上任後首次拜訪桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）

泉裕泰表示，到任至今，深切感受到台灣溫暖人情味，至今難忘台灣311震災捐款，台日關係相當友好。他也形容台日關係「唇亡齒寒」，未來將以促進台日更友好為目標，「台灣和日本，要成為更好的朋友」。

鄭文燦說，桃園和日本的交流，不僅限政府機關交流，民間互動也很多，歷年來定期舉辦的桃園半程馬拉松—石門水庫楓半馬、千葉東京灣跨海大橋馬拉松、香川丸龜國際半程馬拉松、加賀溫泉鄉馬拉松雙邊市民也會參與。台日雙方在國家戰略、經貿上有許多共同關係，在經濟、科技上也還有許多合作空間。

現也有許多日系大廠在桃園設廠，日本樂天集團去年收購Lamigo桃猿棒球隊、日本橫濱八景島商社在青埔打造海外首座都會型水族館，他邀請泉裕泰多來桃園走走，也歡迎他出席5月在桃園舉辦的台日觀光高峰論壇。

桃園市府秘書處長顏子傑表示，「桃園與日本，從沒有一個友好城市到月月有交流」，長期進行教育、體育、文化、農業及經貿等多面向交流，進行地方創生、社區藝術家的交流。包括：新聞處長詹賀舜、桃捷董事長劉坤億、日本台灣交流協會台北事務所總務部主任高塚洋志、木林望均出席。

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