忽視武漢肺炎！網怒發起連署「WHO總幹事下台」　差4萬人達標

▲網友要求WHO總幹事譚德塞辭職。（圖／翻攝自「change.org」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎1月開始擴大蔓延，但世界衛生組織（WHO）於同月23日，決定不將此列為國際公衛緊急事件，直到7天後，總幹事譚德塞才飛到北京道歉，並正式將武漢肺炎升級為國際公衛緊急事件。對於WHO的遲緩反應，加拿大網友伊普（Osuka Yip）發起連署，要譚德塞下台負責，而台灣應被納入WHO。

伊普在對聯合國的請願書上寫道武漢肺炎爆發最初，大家都已經知道無藥可解，但譚德塞仍拒絕宣布此為國際公衛緊急事件。隨著疫情更加嚴重，中國在5天內的確診及死亡病例就爆增10倍，確診病例從800人一下躍升到超過1萬人（現已突破1.45萬人），死亡人數超過350人，「譚德塞對武漢肺炎疫情的低估，和這些後續發展有相當的關聯。」

▲WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

「我們強烈認為譚德塞不適任WHO幹事長一職」，伊普表示，「我們要求譚德塞立刻辭職下台」。他寫道，大家相信WHO應該是一個行政中壢的大型國際組織，譚德塞卻在沒有啟動任何調查的情況下，就輕易相信中國政府提出的數據，很多人對此感到極度失望。

另一方面，伊普指出「台灣不應該因為任何政治因素，而被排除在WHO之外」，台灣的醫衛水準「遠遠超過WHO會員名單中的某些國家」。

連署人數20萬人即達標，目前各國網友參與連署人數已經突破16萬人，數字仍在持續增加中。