蔡英文接見友邦駐聯合國代表怒轟WHO：政治不該凌駕健康

▲總統蔡英文上午接見友邦駐聯合國大使。（圖／總統府，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午在總統府接見友邦駐聯合國常任代表時，感謝在中國打壓台灣國際空間時，友邦給予的支持；她也再次批評世界衛生組織，因政治因素將台灣排除，「政治因素不應該凌駕健康的權利，防疫是全球性事務，不應該讓全球防疫出現破口」。

蔡英文表示，去年過境紐約時，曾經跟大使們在辦事處酒會上有見面機會，今天很高興有機會在總統府再一次會面，歡迎大家來到台灣。她也感謝貝里斯楊恩大使在聯合國奔走努力，集結所有友邦為台灣發聲，而瓜地馬拉、海地大使是第一次來到台灣，她相信透過這次拜訪一定會對台灣有更多的了解。

蔡英文表示，近年來落實互惠互助的精神，和友邦有很多合作計畫，到友邦訪問的時候，見證了合作的成果，希望跟貝里斯之間未來有更多觀光合作的發展。

蔡英文表示，與瓜地馬拉也有很多面向的合作，農技團的交流也很突出，去年在海地也主持了台灣商品展的開幕，很高興看到台灣的各產品可以在海地做廣泛的運用。

蔡英文說，友邦一直是協助台灣通往世界的最關鍵且重要的通道，中國不斷打壓台灣國際空間，感謝友邦總是在重要場合持續為台灣發聲，讓全世界聽到台灣的聲音。

蔡英文指出，去年世界聯合國大會總辯論，瓜地馬拉、貝里斯與海地都為台灣仗義執言，她要代表台灣人民致上最深的感謝。她說，目前台灣和全世界共同面臨新冠病毒的威脅，世界衛生組織卻因為政治因素將台灣排除在外。

蔡英文表示，政治因素不應該凌駕健康的權利，防疫是全球性事務，不應該讓全球防疫出現破口，台灣就在最前線，不應該被排除在外，我們除了有先進完善醫療體系外，從抗SARS時期就累積了豐富專業經驗。

蔡英文說，今天早上首批從武漢回台的台灣人已經順利結束隔離，已經可以回家，值得欣慰的是，他們健康狀況都良好，後續會繼續給他們關心，鼓勵他們做好自主健康管理。

蔡英文指出，防疫視同作戰，需要人民跟政府同心拹力，非常感謝他們全力配合守住關卡，這樣台灣經驗值得與世界分享。她說，支持台灣參與WHO，可以確保全球更有效快速掌控疫情，台灣會繼續努力，希望友邦夥伴繼續為我們發聲，給予我們支持。

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