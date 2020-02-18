　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文接見友邦駐聯合國代表怒轟WHO：政治不該凌駕健康

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文上午接見友邦駐聯合國大使。（圖／總統府）

▲總統蔡英文上午接見友邦駐聯合國大使。（圖／總統府，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午在總統府接見友邦駐聯合國常任代表時，感謝在中國打壓台灣國際空間時，友邦給予的支持；她也再次批評世界衛生組織，因政治因素將台灣排除，「政治因素不應該凌駕健康的權利，防疫是全球性事務，不應該讓全球防疫出現破口」。

蔡英文表示，去年過境紐約時，曾經跟大使們在辦事處酒會上有見面機會，今天很高興有機會在總統府再一次會面，歡迎大家來到台灣。她也感謝貝里斯楊恩大使在聯合國奔走努力，集結所有友邦為台灣發聲，而瓜地馬拉、海地大使是第一次來到台灣，她相信透過這次拜訪一定會對台灣有更多的了解。

▲▼總統蔡英文上午接見友邦駐聯合國大使。（圖／總統府）

蔡英文表示，近年來落實互惠互助的精神，和友邦有很多合作計畫，到友邦訪問的時候，見證了合作的成果，希望跟貝里斯之間未來有更多觀光合作的發展。

蔡英文表示，與瓜地馬拉也有很多面向的合作，農技團的交流也很突出，去年在海地也主持了台灣商品展的開幕，很高興看到台灣的各產品可以在海地做廣泛的運用。

蔡英文說，友邦一直是協助台灣通往世界的最關鍵且重要的通道，中國不斷打壓台灣國際空間，感謝友邦總是在重要場合持續為台灣發聲，讓全世界聽到台灣的聲音。

蔡英文指出，去年世界聯合國大會總辯論，瓜地馬拉、貝里斯與海地都為台灣仗義執言，她要代表台灣人民致上最深的感謝。她說，目前台灣和全世界共同面臨新冠病毒的威脅，世界衛生組織卻因為政治因素將台灣排除在外。

蔡英文表示，政治因素不應該凌駕健康的權利，防疫是全球性事務，不應該讓全球防疫出現破口，台灣就在最前線，不應該被排除在外，我們除了有先進完善醫療體系外，從抗SARS時期就累積了豐富專業經驗。

蔡英文說，今天早上首批從武漢回台的台灣人已經順利結束隔離，已經可以回家，值得欣慰的是，他們健康狀況都良好，後續會繼續給他們關心，鼓勵他們做好自主健康管理。

蔡英文指出，防疫視同作戰，需要人民跟政府同心拹力，非常感謝他們全力配合守住關卡，這樣台灣經驗值得與世界分享。她說，支持台灣參與WHO，可以確保全球更有效快速掌控疫情，台灣會繼續努力，希望友邦夥伴繼續為我們發聲，給予我們支持。

 

▲▼總統蔡英文上午接見友邦駐聯合國大使。（圖／總統府）

其他人也看了這些...

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！　指揮中心：都載中港澳遊客
威士特丹號高雄掌握215名接觸者　高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販
「若社區傳染必要時應停班課」　抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1

更多熱門新聞...

鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎　中國以外最嚴重疫區
高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」　5點建議：提高日本旅遊警示
柯文哲重申「3原則」戴口罩　預言新冠肺炎「流感化」

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

 

ET快訊
第1名不是中國人！國外研究：「這5民族」最易感染新冠肺炎
小王與地勤妻同居！車內喊「讓妳賺精華液」夫戴綠帽崩潰：他們還
網瘋傳「白牌車司機遺體處理有問題」　彰化衛生局還原真相：套2
白牌車司機生前曾赴清泉崗機場載浙江台商染病亡　彰化縣衛生局證
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

蘇貞昌：若不能讓世界看到台灣能有效防疫，就是會吃虧

時力推18歲投票修憲草案　王婉諭：年輕人應擁有實質政治影響力

降低恐慌！政院提高口罩產能　賴香伶：盼能一周買7片

配合兩岸條例　內政部發布2辦法強化公務員赴陸管理

沈富雄曝：鑽石公主號有一個優點　被稱「海上武漢」言過其實！

「你欠炸喔！」收到汽油彈恐嚇攻擊信　罷韓團體要求韓國瑜出來面對

蔡英文接見友邦駐聯合國代表怒轟WHO：政治不該凌駕健康

蘇貞昌談紓困特別條例：新冠肺炎衝擊不同　政府會對應各產業

金溥聰比喻傅崐萁是「病毒」：趁國民黨體弱時趁虛而入

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

蘇貞昌：若不能讓世界看到台灣能有效防疫，就是會吃虧

時力推18歲投票修憲草案　王婉諭：年輕人應擁有實質政治影響力

降低恐慌！政院提高口罩產能　賴香伶：盼能一周買7片

配合兩岸條例　內政部發布2辦法強化公務員赴陸管理

沈富雄曝：鑽石公主號有一個優點　被稱「海上武漢」言過其實！

「你欠炸喔！」收到汽油彈恐嚇攻擊信　罷韓團體要求韓國瑜出來面對

蔡英文接見友邦駐聯合國代表怒轟WHO：政治不該凌駕健康

蘇貞昌談紓困特別條例：新冠肺炎衝擊不同　政府會對應各產業

金溥聰比喻傅崐萁是「病毒」：趁國民黨體弱時趁虛而入

6搶1／陳柏毓中華隊報到　洪一中當面鼓勵 提醒別受傷

486先生捐200萬挺肺炎防疫　央行：指定用途捐款並非「入國庫」

負壓隔離病房恐怖？　過來人曝「根本像飯店」：Netflix追劇看到飽

額溫37.5度就算發燒！蘇大成建議下修標準：人類正常體溫在下降

男性死亡率比女性高出6成！陸新冠肺炎研究：50多歲患者最多

接鑽石公主號台人回家！　華航班機備妥「隨時可出發」

踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

白牌車運將確診死亡　彰化衛生局鎖定：他載過一名「咳不停」的江浙台商

4G普及使Wi-Fi無用武之地！　Google決定今年關閉全球Free Wi-Fi Station服務

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

政治熱門新聞

吳子嘉：圍堵台商不是辦法　清明節萬人合法返台

「口罩供應擴大」　兒童用一周4片

罷韓連署破30萬！去死韓粉怒轟：誰有資格罷免好市長

罷韓團體再收恐嚇　嗆2/21炸總部

高嘉瑜飆歌讓柯P「搖頭」　網跪求不要唱了

台灣廠商支援口罩原料　英：幫了政府很大的忙

上天2開示要柯文哲少說話、多做事

國民黨魁「郝江對決」　韓國瑜又蓋牌了

賴品妤：剪短是因為我高興我爽

「林宅血案」新進展　凶嫌關鍵錄音遭銷毀

李來希千字文怒轟金溥聰　「回來的第一刀砍向自己人」

高嘉瑜：日本旅遊警示應提高二至三級

醫師讚：台灣防疫指揮中心應該是世界最強

全力防疫　韓國瑜：所有戶外活動停止或延期

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌談紓困特別條例：每個產業衝擊狀況不同！會有對應措施

蘇貞昌談紓困特別條例：每個產業衝擊狀況不同！會有對應措施

行政院長蘇貞昌18日搶在來立院施政報告前，先一步到立法院拜會各黨團，第一站先訪民進黨團及立法院長游錫堃。蘇貞昌這次拜會立法院各黨團，盼爭取對政院因應新冠肺炎提出之紓困特別條例。面對媒體提問紓困條例內容，蘇貞昌強調，這次的新冠肺炎度各行各業的衝擊狀況都不同，政府都會有對應措施。

蘇貞昌拜會「盼支持紓困特別條例」 游錫堃：一定全力配合！

蘇貞昌拜會「盼支持紓困特別條例」 游錫堃：一定全力配合！

蘇貞昌率行政團隊拜會游錫堃：紓困特別條例20日將通過！請立院支持快速通過

蘇貞昌率行政團隊拜會游錫堃：紓困特別條例20日將通過！請立院支持快速通過

台灣廠商支援口罩原料　英：幫了政府很大的忙

台灣廠商支援口罩原料　英：幫了政府很大的忙

府：持續努力探尋「林義雄宅血案」真相

府：持續努力探尋「林義雄宅血案」真相

關鍵字：

蔡英文總統聯合國世界衛生組織

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面