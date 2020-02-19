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「SARS首位白衣天使殉職」實習妹：天上過得好嗎　丈夫一翻相簿爆淚

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▲SARS（圖／達志影像／美聯社）

▲SARS爆發，人人自危！（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

2003年疾病呼吸道症候群（SARS）造成11名醫護人員相繼殉職，至今仍是台人心中的痛！一名護理師透露，當年在和平醫院實習，幸運逃過一劫，而最疼她的護理長、學姐不敵病魔過世，「妳在天上過的好嗎？我好想你們。」讓人為之鼻酸。

一名女網友在臉書《爆系故事館》難過憶起SARS風暴，當年原PO正巧在和平醫院實習，似乎老天爺冥冥中庇佑，4月23日那天，「我剛好來生理期，肚子痛的要命，我就打給了護理長告知我要請假」，怎料集體感染一發不可收拾，「我躺在床上喝著黑糖茶看著電視，我看到了令我錯愕的消息」，隔天也就是24日無預警封院。

請繼續往下閱讀...

當時共計1170名醫護、病患家屬鎖在裡面，隔著一道玻璃，卻是兩個生死交界。原PO淚訴，她一直與護理長、學長姐保持聯絡，也願意入院盡一分心力，「我求他們，讓我去幫忙吧…我雖然只是個實習生，但好歹也可以派上用場，但是疼我的護理長說不用，因為封院了，我也進不去。」

無奈最終仍傳來噩耗，「2003年我生日的前兩天，我看到了殉職名單，就是我才通過電話的護理長。接著5/11，很照顧我的學姐也殉職了。」事實上，當時和平醫院護理長陳靜秋，為了照顧病患也染上SARS，病發10多天後在5月1日病逝，是台灣第一個染SARS死亡的白衣天使。

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▲▼陳靜秋是台灣第一個染SARS死亡的醫護人員（圖／東森新聞）

▲▼陳靜秋是台灣第一個染SARS死亡的醫護人員（圖／東森新聞）

▲陳靜秋是台灣第一個染SARS死亡的醫護人員。（圖／東森新聞）

轉眼間17年飛逝，這道瘡疤卻依舊清晰，原PO對天上喊話，「小鈴姐，妳在天上過的好嗎？護理長，妳在天上過的好嗎？我好想你們。」原PO也祈禱新冠肺炎（COVID-19）能受到控制，「謝謝你們。我現在也希望，SARS的悲劇不要再重演，不要再有人殉職，天佑台灣。」

2017年本站報導《集體感染封院！醫護長陳靜秋抗SARS殉職…丈夫翻開相簿哭了》，陳靜秋丈夫唐四虎曾哽咽表示，內心感到虧欠，「當時沒能好好照顧她」，這些年來，無論是出國還是到何處，他都將妻子的照片帶在身上，因為「她活在我心裡」。

大批網友也忍住淚崩回應，「謝謝所有的醫生、護理師們！如果不是你們的辛苦付出就沒有，健康的台灣人」、「我懂妳的痛，我也歷經過那次的風波，看到我的好友前一天還有說有笑，隔沒幾天就天人永隔，真心希望這次的疫情可以趕快平安的渡過，也希望大家可以配合」、「當死亡的人是身邊的人， 真的會很沒辦法相信，我也是剛實習完，最近武漢肺炎真的好可怕」、「有洋蔥，希望大家都自覺 不要一昧的消耗我們的醫療資源」、「印象很深刻，因為有個女護理師懷孕，醫院被封，染上SARS病逝，那時候我也哭了」。

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