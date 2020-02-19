雲端最前線／幾度算發燒？開學防疫各縣市標準不一

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高中職以下學校確定在25日開學，為了因應校園需求，疫情指揮中心也宣布從20日起，兒童口罩七天內可購買四片，緊急備用口罩也已經陸續送到校園，也會對每一位學生量體溫檢測，但全台縣市標準不一，讓不少家長無所適從，站在第一線的老師們又該如何保護自己？《雲端最前線》18日邀請中華民國醫師公會全聯會理事洪德仁、鋼琴老師曹揚以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲全國中小學在2月25日開學。（圖／教育部提供）

疫情持續延燒，有學齡家長認為，新冠肺炎潛伏期長達14天，甚至感染了也是無症狀，憂心孩子健康問題，希望學校可以延後或是分階段開學。而環保署為防堵感染，將針對全台4千所學校周邊及一樓開放空間徹底消毒，尤其是溜滑梯、座椅等容易身體接觸的地方，23日前全數消毒完畢，再由學校接手校園內部空間整潔工作。

新冠肺炎確診病例增加，現在出現許多「無症狀患者」，不少人擔心是防疫破口，胸腔重症醫師蘇一峰就提醒，目前觀察症狀部分，除了3成患者沒有發燒外，呼吸道症狀比發燒發生比例更高，高達82.4%，因此，不只要懷疑發燒病人，有呼吸道症狀更要注意是否是新冠肺炎，而當患者本身年紀大、共病症多，且延遲治療者，要特別小心演變成重症死亡。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。