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「中國新歌聲」流血衝突！「白狼」兒與統促黨員痛毆台大學生下場出爐　

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▲▼中國新聲音台大田徑場遭抗議，學生拉白布條「拒當中國台灣大學」。（圖／翻攝「中國新聲音 學生權被陰」臉書）

▲「中國新歌聲」辦在台大田徑場引發學生及台獨份子不滿，與統促黨爆發衝突。（圖／翻攝「中國新聲音 學生權被陰」臉書）

記者陳羿妏／台北報導

台大於2017年出借田徑場供「中國新歌聲上海-臺北音樂節」舉辦演唱會，引起學生及台獨份子不滿，與統促黨爆發流血衝突。包含「白狼」張安樂之子張瑋在內的4人全遭受傷的學生張耿維求償77萬8428元，日前台北地院審理，判「甩棍」的胡大剛要賠32萬餘元，張瑋等3人則連帶賠償5萬元。

張耿維表示，「中國新歌聲上海-臺北音樂節」2017年9月24日在台大田徑場舉辦，此舉讓台大學生與台獨份子非常不滿，到場抗議還攻占舞台，孰料過沒多久卻見統促黨的胡大剛到場聲援，還手持甩棍，直接往他的頸背部猛力橫掃、揮擊，當場讓他受有左手掌粉碎性骨折、左前臂擦傷及頭部撕裂傷。

▲持甩棍毆傷台大生，統促黨：李柏璋先出手，還罵「中國豬滾回去」。（圖／資料照）

▲統促黨胡大剛持甩棍毆傷台大生。（圖／資料照）

這還沒結束，當時張瑋與另外2名成員到場接胡大剛後，4人正準備離去時，因為發現張耿維與友人尾隨在後，一路跟拍而心生不滿，張瑋先下車作勢要打人怒嗆「幹什麼？」、「有事嗎？」，再叫2名成員一步步逼近並毆打，害張耿維頸部受擦傷。

事後，張耿維認為受傷後4人應該要賠償醫療費、工作損失、精神撫慰金共77萬8428元；胡大剛於審理時坦承打傷人，也說此事與其他人無關，扛下所有責任，而張瑋和其他2名成員則認為的確有攻擊，但是傷勢並非他們造成的，4人都‎覺得賠償過高。

日前台北地院審理，認為刑事部分已經確定判刑，胡大剛遭判有期徒刑5個月，張瑋等人則分別遭判拘役40日、40日和50日；民事部分胡大剛應賠張耿維32萬8428元，而張瑋等人僅須連帶給付5萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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