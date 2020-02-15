忍12年！鹹濕對話「硬硬很好摸～」正宮錄到崩潰　偷吃夫硬扯：在摸水果啊

▲女子抓包丈夫外遇，還聽到鹹濕對話，錄起來提告卻敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化盧姓女子因為偷聽丈夫與小三講電話，意外得知這段婚外情，偷偷抄下電話號碼去查才發現小三就是丈夫公司女同事，錄起2人鹹濕對話內容「很好摸，摸一摸循環比較好」、「我這硬硬，硬硬摸沒感覺」，告上法院。一審遭彰化地院駁回，案經上訴二審，因為證據不足，法官維持原判。

判決指出，盧女自2006年開始，長達12年的時間，起初是知道丈夫會鬼鬼祟祟地講電話，後來並循線查明小三，才知道竟是公司同事。盧女提到，丈夫與小三時常有鹹濕對話，像是「很好摸，摸一摸循環比較好」、「你跟我摸，我也是很大粒的啊」「我這硬硬，硬硬摸沒感覺」，認為這些對話已經超越一般朋友往來的關係，2人根本是想發生性關係，而這些談話她全部錄下來，要求丈夫給予精神賠償50萬元。

盧夫說，關於對話內容已經不記得時間點是何時，也不清楚自己當時說過什麼話，「可能是摸水果，當時車上剛好有」「應該沒什麼意思，說者無意，聽者有心而已」，強調自己只是開玩笑。

盧女還提到，明明丈夫給的生活費不多，卻發現其實錢都花在小三身上，而丈夫還常常嗆「沒在怕你」、「抓到再來講啦，現在沒在怕你」，讓她非常崩潰，甚至必須得服用安眠藥才能睡著。

針對盧夫妨害婚姻的部份，已經由彰化地檢署依罪證不足，不起訴處分確定；彰化地院審理民事賠償時，認為小三在該段錄音對話中無任何回應，無從推斷盧夫真的與小三發生關係，因此以證據不足，盧女敗訴確定。



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