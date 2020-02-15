台大成功分離新型冠狀病毒株　抗SARS專家張上淳：可能更適應人體

記者黃翊婷／綜合報導

台大醫院團隊宣布，已經分離出本土第一株新型冠狀病毒株，雖然和其他國家分離出來的病毒株有點差異，但對人體的適應力可能更強，至於傳播力是否同樣比較強大，則還要經過後續研究才能釐清。

▲全球只有4個國家成功分離病毒株。（圖／路透）

根據《自由時報》報導，台大副校長張上淳表示，第一株分離的病毒株基因序列已經分析完成，上週也上傳至國際網站，後來疾管署分離出一株，台大也分離出第二株，就第二次的成果來看，這次的病毒株基因序列與歐美國家的類似，但有些特色上不同，現階段主要是在比對分析是否真的會造成傳播能力不同，加上與國外比較後，也有猜測是不是更適應人體細胞，但這一切還需要分析臨床的傳播廣泛度，所以還無法給出更明確的說明。

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此外，關於新冠肺炎患者是否有望透過藥物治療復原，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）展開瑞德西韋的猴子試驗，發現可以有效預防感染MERS，或者顯著緩解症狀，這項結果13日被發表在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

▲張上淳被外界封為「抗SARS專家」。（圖／記者李毓康攝）

科學家安排未使用藥物、感染前24小時使用藥物、感染後12小時使用藥物的猴群，並在6天後比較結果，發現從未使用瑞德西韋的猴群全都生病了，感染前用藥的猴群沒有症狀，肺部無損傷，病毒含量明顯低了許多，感染後用藥的猴群症狀與肺部損傷輕微，病毒含量較低。

世界衛生組織（WHO）病毒學家基尼（Marie-Paule Kieny）也在本週於日內瓦主持論壇時提到，中國科學家很快就會展開瑞德西韋的人體實驗，但還需要幾周時間才能知道是否有效。台灣方面，台大醫院也已經準備好申請瑞德西韋的行政程序，只要有需要，就會向廠商提出申請。