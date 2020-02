台大成功分離新型冠狀病毒株　抗SARS專家張上淳：可能更適應人體

記者黃翊婷/綜合報導

台大醫院團隊宣布,已經分離出本土第一株新型冠狀病毒株,雖然和其他國家分離出來的病毒株有點差異,但對人體的適應力可能更強,至於傳播力是否同樣比較強大,則還要經過後續研究才能釐清。

▲全球只有4個國家成功分離病毒株。(圖/路透)

根據《自由時報》報導,台大副校長張上淳表示,第一株分離的病毒株基因序列已經分析完成,上週也上傳至國際網站,後來疾管署分離出一株,台大也分離出第二株,就第二次的成果來看,這次的病毒株基因序列與歐美國家的類似,但有些特色上不同,現階段主要是在比對分析是否真的會造成傳播能力不同,加上與國外比較後,也有猜測是不是更適應人體細胞,但這一切還需要分析臨床的傳播廣泛度,所以還無法給出更明確的說明。

此外,關於新冠肺炎患者是否有望透過藥物治療復原,美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)展開瑞德西韋的猴子試驗,發現可以有效預防感染MERS,或者顯著緩解症狀,這項結果13日被發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

▲張上淳被外界封為「抗SARS專家」。(圖/記者李毓康攝)

科學家安排未使用藥物、感染前24小時使用藥物、感染後12小時使用藥物的猴群,並在6天後比較結果,發現從未使用瑞德西韋的猴群全都生病了,感染前用藥的猴群沒有症狀,肺部無損傷,病毒含量明顯低了許多,感染後用藥的猴群症狀與肺部損傷輕微,病毒含量較低。

世界衛生組織(WHO)病毒學家基尼(Marie-Paule Kieny)也在本週於日內瓦主持論壇時提到,中國科學家很快就會展開瑞德西韋的人體實驗,但還需要幾周時間才能知道是否有效。台灣方面,台大醫院也已經準備好申請瑞德西韋的行政程序,只要有需要,就會向廠商提出申請。