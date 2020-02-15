　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大成功分離新型冠狀病毒株　抗SARS專家張上淳：可能更適應人體

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

台大醫院團隊宣布，已經分離出本土第一株新型冠狀病毒株，雖然和其他國家分離出來的病毒株有點差異，但對人體的適應力可能更強，至於傳播力是否同樣比較強大，則還要經過後續研究才能釐清。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲全球只有4個國家成功分離病毒株。（圖／路透）

根據《自由時報》報導，台大副校長張上淳表示，第一株分離的病毒株基因序列已經分析完成，上週也上傳至國際網站，後來疾管署分離出一株，台大也分離出第二株，就第二次的成果來看，這次的病毒株基因序列與歐美國家的類似，但有些特色上不同，現階段主要是在比對分析是否真的會造成傳播能力不同，加上與國外比較後，也有猜測是不是更適應人體細胞，但這一切還需要分析臨床的傳播廣泛度，所以還無法給出更明確的說明。

請繼續往下閱讀...

此外，關於新冠肺炎患者是否有望透過藥物治療復原，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）展開瑞德西韋的猴子試驗，發現可以有效預防感染MERS，或者顯著緩解症狀，這項結果13日被發表在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

▲▼台大醫學院院長張上淳出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲張上淳被外界封為「抗SARS專家」。（圖／記者李毓康攝）

科學家安排未使用藥物、感染前24小時使用藥物、感染後12小時使用藥物的猴群，並在6天後比較結果，發現從未使用瑞德西韋的猴群全都生病了，感染前用藥的猴群沒有症狀，肺部無損傷，病毒含量明顯低了許多，感染後用藥的猴群症狀與肺部損傷輕微，病毒含量較低。

世界衛生組織（WHO）病毒學家基尼（Marie-Paule Kieny）也在本週於日內瓦主持論壇時提到，中國科學家很快就會展開瑞德西韋的人體實驗，但還需要幾周時間才能知道是否有效。台灣方面，台大醫院也已經準備好申請瑞德西韋的行政程序，只要有需要，就會向廠商提出申請。

ET快訊
飯店鏡子冒半張臉　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚
北市再公布居家檢疫失聯者姓名！協尋陳乙菲、譚國衡、江嘉榮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光　急診醫：能撐到現在已是奇蹟

寒流來襲「3階段急凍」　中部以北30℃→7℃！最冷時間點揭曉

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

王爺託夢：口罩該整理一下！他驚覺倉庫還有5千個N95...佛心老闆全都送

衛生所將加入口罩實名制　指揮中心14:00最新說明

衛武營《寧靜舞夜》演出取消！疫情影響觀眾可「全額退票」

雲林農業大縣不種菜「改種日曆紙」　原來是祖傳秘方…嚇鳥用

台北血庫告急！疫情影響捐血...全血型僅3.9天「A型、O型最缺」

宣導「健康的人免戴口罩」！翟神曝「社區隔離實例」住戶全罵爆：很難不擔心

口罩實名制通路擬擴大！各地衛生所加入販售行列　指揮中心14:00宣布

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

王爺託夢：口罩該整理一下！他驚覺倉庫還有5千個N95...佛心老闆全都送

衛生所將加入口罩實名制　指揮中心14:00最新說明

衛武營《寧靜舞夜》演出取消！疫情影響觀眾可「全額退票」

雲林農業大縣不種菜「改種日曆紙」　原來是祖傳秘方…嚇鳥用

台北血庫告急！疫情影響捐血...全血型僅3.9天「A型、O型最缺」

宣導「健康的人免戴口罩」！翟神曝「社區隔離實例」住戶全罵爆：很難不擔心

口罩實名制通路擬擴大！各地衛生所加入販售行列　指揮中心14:00宣布

醫療妹苦囤口罩！長輩「人情比命重要」偷送10盒給親友：又不會怎樣

「八腳怪客」出沒！出動3警抓到這名「蟹」姓嫌犯　關進冷凍庫

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

醫院回收的鈔票「直接銷毀」　陸央行：儘可能以新鈔為主

台南東區南天府佛心發送千片口罩　黃偉哲：將物資留給醫護及醫療需求的人

扶輪社捐贈環保無動力捐血車啟用 鄭文燦：推廣更環保舒適捐血環境

不斷更新／泰國新增1起累計34例　馬來西亞新增2例…其中一人從泰國入境

搭新北環狀線去吃！綜合麵線放了滿滿3寶　還有邪惡「秘汁雞排」

調查局中生代崛起！22名一級主管人事大異動

王爺託夢：口罩該整理一下！他驚覺倉庫還有5千個N95...佛心老闆全都送

高大成反擊陸網友！「新冠肺炎感染上億人」被出征　3霸氣回嗆：事實勝於雄辯

工總：政院600億紓困沒幫到製造業　盼能降關稅、延後還款日期　

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

寒流來襲「3階段急凍」　中部以北30℃→7℃

台大宣布成功分離新型冠狀病毒株

台灣Model 3軍車帥到國外　網友朝聖

朱立倫批發言失格　陳時中回應

日本列「第一級旅遊警示」　網爆退票潮

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

台灣防疫速度為何打趴他國？他提5字關鍵被推爆

50家口罩小廠沒被徵收？　網抖暗黑真相

陸配返台搭高鐵挨罰！指揮中心釐清中

更多熱門

相關新聞

即／湖北新冠肺炎增再139死、2420確診

即／湖北新冠肺炎增再139死、2420確診

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒，截至14日24時為止，湖北新增2420確診、139死，累計共54406例、1457死。

一夕暴增1.5萬病例　白宮：對中國沒信心

一夕暴增1.5萬病例　白宮：對中國沒信心

不滿世衛排除台灣　瑞典國會出現挺台聲浪

不滿世衛排除台灣　瑞典國會出現挺台聲浪

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒台大

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

畢書盡爆認愛3個月分手！

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面