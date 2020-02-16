保護令核准！家暴男為挽回感情傳「唯一的心頭肉」　她崩潰：不想再看到了

▲女子因為同居男友家暴申請保護令，對方卻死纏爛打試圖傳簡訊騷擾她。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者陳羿妏／台北報導

小蕙（化名）與男友小明（化名）同居期間遭對方家暴，雖然已經申請民事保護令，依照規定男友不得對她有任何騷擾、通訊等聯絡行為。然而小明不死心，接連傳2封訊息，「唯一的心頭肉」、「老公是愛你的」，不斷死纏爛打，讓小蕙不堪其擾決定提告。一審新北地院判有期徒刑2個月，案經上訴高等法院，法官確認小明違反保護令規定，因此維持原判。

判決指出，小蕙因為家暴事件，2018年向家事法庭聲請民事通常保護令，經小明抗告後，2019年確定2年間小明不得有騷擾及聯絡的行為。對此為挽回感情，小明甚至傳了2封「落落長+滿是愛意」的訊息給小蕙，其中還寫下「妳是老公唯一的心頭肉，老公能再這樣眼睜睜的看妳這樣，不知愛惜自己身體的生活嗎？」、「希望妳能覺醒，定下心來讓老公好好照顧妳的一生」、「老公是愛妳的」，而這些內容讓小蕙備感困擾，決定報警處理。

小蕙崩潰表示，小明傳送的簡訊對她而言已經構成騷擾，「因為我沒辦法再看到這個人的簡訊，就是討厭這個人，不然不會去聲請保護令」。小明則聲稱，當時小蕙使用的手機是空號，是為了「測試手機功能」才會傳訊息，並非故意要違反保護令，另外主張該期間保護令尚未確定，認為提出抗告的話，應該不算是有效力的。



法官回應，保護令不會因為抗告而停止執行，並勘驗電信公司資料後，確認小蕙使用的手機為正常門號，認為小明推卸責任。高等法院認為，小明傳送的文字內容不算太嚴重，因此維持一審判決，有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案確定。

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