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昔單親媽買炭少30元！轉念攜2孩活下去　今女台大畢業她淚謝：活著是最好報答

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▲親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲單親媽媽本想買炭輕生卻不夠錢，但也因此活了下來，不僅重回職場，女兒也從台大畢業，讓她決定，「要好好活著」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／綜合報導

新北市一名30歲單親媽媽因不堪經濟壓力，帶著2名子女輕生，而這則新聞一出，一名同樣是單親的女網友不禁潸然淚下，透過臉書發文表示，自己也曾動過輕生念頭，但也許是命運的安排，買炭的錢整整少了30元，也讓她活了下來，也讓她不禁感嘆，「往前看或許是困難，但回頭看會是滿滿的感恩！」

原PO在臉書發文寫道，自己同樣有著2名孩子，也是低收入戶，兒子是ADHD加情緒障礙特殊生。6年前，原PO的兒子被老師當著全班的面罵，「你沒爸爸教的孩子啊」，而當時的原PO因為開刀2個月沒工作，兒子卻三不五時被導師轟出教室，要他滾回家，還要原PO立刻到學校接人，因為如此，原PO的親人紛紛遠離她，甚至連電話都不敢接。

請繼續往下閱讀...

當時的原PO忍著剛開完刀的傷口，反覆的來回學校、醫院，「我知道自己快不行了，身上沒剩多少錢...」，而就在兒子被轟出教室的那最後一回，她帶著身上不到3位數的零錢出門，接到兒子後直奔商店想買炭。

原PO表示，當時的她在炭前不斷躊躇來回，一直看著價位，「但就是少了30元」，兒子則是在一旁不斷痛哭，最後告訴她，「媽！我好餓」，這話一出，瞬間把原PO拉回現實，她的視線離開了那包炭，「炭沒買成...換了個65元的便當」。

原PO母子倆回到家中，兒子在客廳認真地吃著便當，而她則是裹著2條被子死命的哭，最後跟兒子特教巡迴謝易芬老師打了電話求救，「老師，我們沒有路了！全堵死了...」。當時對方一聽，立刻停下手邊工作，趕到原PO家，而花蓮縣政府社會處也啟動了特殊際遇款項幫助她們母子。

就在此時，原PO罹患了憂鬱症，「恐慌、害怕、無助、活著好累、怎麼會少30元、冒汗、畏懼人群、怎麼死不會連累兩個孩子們...雜亂、負面...所有不好的想法排山倒海為我而來！」

所幸，當時原PO求助身心科醫師王春惠，也因此獲得幫助。另外，法扶律師吳美津也一直在幫助她們一家三口，「常常在火車站『巧遇』我，為我加油打氣」，甚至買了好多便當。

「我乖乖的、聽話的、認真用力努力服藥、運動...我發誓用爬的也要爬過自己所有的不能與痛恨...」2個月後，原PO重回職場，存了3個月的錢，補齊了整數，全數回捐縣政府社會處，我知道這是社會上貴人們的救命錢！」

6年過去，原PO給自己最大的鼓勵，「往后餘生，我要努力、用力、認真活下去，就是對所有貴人們的最好報答！」如今，女兒從台大畢業，兒子也高職一年級了，「這世上沒有誰比較勇敢堅強，只有你願不願意給自己勇敢堅強的機會！絕望時請您再給自己一次機會。往前看或許是困難，但回頭看會是滿滿的感恩！」

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