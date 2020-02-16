借錢儲值遊戲點數…國中弟被「硬闖後門」！男網友：這是不用還錢的方式

▲國一生借錢買遊戲點數，遭男網友以「肛交」做為還債方式。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

國一生小明（化名）玩線上遊戲結識張姓男網友，向對方借錢儲值遊戲點數，原打算以分期付款的方式還錢，結果竟變相被要求以身體還債，慘遭肛交。事後學校輾轉得知這起事件後，立刻報警處理，經新北地院審理，張男被依性交罪，判處有期徒刑1年10個月。

判決指出，小明在2019年3月24日剛好要借宿張男住處，而當時他開口希望對方能先出錢購買儲值遊戲點數，表示之後會「分期付款」來償還。此時，張男說「其實還有一種不用還錢的方式」，卻隨即叫小明趴下，強行脫褲肛交得逞，而且還強調當時小明並沒有拒絕或反抗。

小明順利拿到遊戲點數，卻將整個過程向同學提起，後來由學校老師輾轉得知，才發現事態不妙，趕緊報警處理，揪出張男的狼行。

法官認為，張男因有學習障礙，口語表達不清楚，才會害小明聽不懂、乖乖順從指示，但是考量張男先前已有違反兒童及少年性剝削防制條例案件，緩刑宣告確定，卻在緩刑期間再度犯案，沒有克制慾念，強行對7歲以上未滿14歲的少年伸出狼爪，因此新北地院依性交罪，判張男有期徒刑1年10個月，全案可上訴。



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