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用這招報案超神！　犯人影像可直播至警局存檔立馬成案

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▲手機「視訊報案APP」報案，報案人可線上與員警視訊，而犯罪現場、犯罪者還可直接播送至警局內錄影存檔，強化報案偵防成效。（圖／記者林悅翻攝）

▲手機「視訊報案APP」報案，報案人可線上與員警視訊，而犯罪現場、犯罪者還可直接播送至警局內錄影存檔，強化報案偵防成效。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

警察受理110電話報案時，常發現民眾因緊張、路況不熟悉，無法清楚說明案情、地點而影響報案時效，但現在民眾可用手機「視訊報案APP」報案，報案時按下「視訊播出」，警方不但可用GPS立即找到發話地點，報案人還可線上與員警視訊，而犯罪現場、犯罪者還可直接播送至警局內錄影存檔，強化報案偵防成效。

▲手機「視訊報案APP」報案，報案人可線上與員警視訊，而犯罪現場、犯罪者還可直接播送至警局內錄影存檔，強化報案偵防成效。（圖／記者林悅翻攝）

警方強調，不少犯罪總在極短時間內完成，犯人得手立即逃逸，即便警方火速趕至現場，總需花上不少時間勘查、採證、化驗，才能查到犯嫌下落。但也有不少報案民眾，自己即在現場目睹犯罪者或相關事證，若能善用「視訊報案APP」，被害人不但有機會錄下犯罪現場直傳警局雲端資料庫，強化偵防功能，另民眾遭遇交通、治安案件，報案時能第一時間以面對面方式與執勤員警視訊，看得到警察不僅能讓民眾心情穩定，也讓受理報案過程更有親切感。

▲手機「視訊報案APP」報案，報案人可線上與員警視訊，而犯罪現場、犯罪者還可直接播送至警局內錄影存檔，強化報案偵防成效。（圖／記者林悅翻攝）

警方表示：使用APPLE手機的IOS的民眾可至APP store；使用安卓系統的手機可至PLAY商店內搜尋「視訊報案」、「警政服務」，即可下載視訊報案APP，按指示依序取得驗證後，即可完成使用，除交通事故和治安事件外，民眾亦可用視訊報案系統報案檢舉交通違規，以利警方至現場舉發。

市警六分局長陳建民呼籲，現在已進入人手一機的科技時代，民眾可善用手機科技或視訊報案APP保護自己，除傳統110報案和視訊方式外，民眾若遭遇現場案況緊張，無法說話時，亦可開啟視訊報案APP，以打字方式陳述案情，員警也可以文字傳訊方式受理，讓每位需要警方的民眾都得到最好的服務。

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