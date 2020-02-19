影／環保署就是不給直播！環團炸了喊環評大會搞黑箱：都請辭算了



記者許展溢／台北報導

環保署今（18日）下午召開環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案，會議原訂3點開始，因上場會議延後，但才正要開始，因環保署阻止環保團體直播，氣到環團現場大罵，根本搞黑箱、不公平等，讓會議無法繼續。最後環委閉門會議討論可不可行，原坐在彰化縣長王惠美也必須先離席，最後環評仍決議今天不同意民眾直播。

▲環團痛批無法直播根本是黑箱。（圖／記者許展溢攝）



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彰化環境保護聯盟總幹事施月英和台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉不滿說，環保署都可直播了，現在民眾不行，反問是兩套標準？是黑箱？並痛斥公正性大有問題，沒資格當環委，且以前署長就可以，大喊都請辭好了。

▲▼環評大會審查二林精機案，目前仍因吵能不能直播，會議還無法繼續。（圖／記者許展溢攝）

王惠美離席時則說了一句「你們都是人，我們就不是」。閉門會議討論最後決議今天還是不能直播。環團得知仍不滿繼續吵。有環委說，其實這幾年都是開放直播，但最近這任期，有環委比較不願意，但還是希望環署趕快修訂旁聽要點，還是要開放錄影攝影，畢竟連立法院黨團都可以協商，下載影片了，不希望有這樣子的爭吵。有環團則表示政府都可以直播了，民眾卻不能，必須再提出程序問題，再做一次內部討論。

環署承諾，最晚下星期一會上傳提供大家看錄音、錄影。但很多人仍不滿，不停質疑此事公正性，環署說明，因過去有人直播卻斷章取義，才會有此顧慮，不過不管此說法還是其他回應，現場多數人都不能接受環署這項規定。

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