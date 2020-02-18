「南部女性確診趴趴走」台南私校職員亂傳假訊息　社維法送辦

記者張君豪／台北報導

刑事局18日宣布破獲台南市私立學校一名何姓男行政人員涉嫌透過手機LINE軟體散播新冠肺炎（COVlD-19）謠言：「南部女性確診…第一次誤診到隔離期間已經經過多地…」，不實訊息造成學校師生以及學童家長恐慌，儘管何姓男子到案後辯稱是看網路新聞後整理轉傳，但疾管署認定這則訊息內容有灌水造謠的問題，刑事局偵九大隊14日找到何姓行政人員到案說明。

▲刑事局偵九大隊隊長邱承迪針對新冠肺炎假疫情查處說明。（圖／記者張君豪攝）

▲在台南市某私校任行政職的何姓男子透過LINE散播新冠肺炎假疫情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵九大隊指出，在台南某私立學校任職的何姓男子（29歲）日前透過手機LINE辦播：「南部女性確診…此患者出現症狀後就診兩次才被確診，第一次誤診到隔離期間已經經過多地…請家長多注意、做好家人防疫工作。」

但疾管署收到民眾檢舉後，經稽核內部全國疫情資料，發現南部地區雖然有病患確診罹患武漢肺炎，但衛生機關早在第一時間確認後就將病患隔離治療，並無確診武漢肺炎病患在外趴趴走的情況，何男傳播訊息確定有造謠的事實。

刑事局偵九大隊第三隊獲報後展開調查，經抽絲剝繭後警方找到目前在台南市某私立學校擔任行政職員的何男到案說明，警方表示：疾病管制署雖然提告，但審視內容後認為何男加油添醋部分可能出於善意提醒，違反疾病管制專法程度不高，警訊後依違反社會秩序維護法第63條交由台南警方偵訊後函送裁處。

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