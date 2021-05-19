　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單　網：吸一口價值上千

▲▼新北沒戴口罩直接開罰3千至1.5萬，網友po罰單「這是來真的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲抽菸剛脫口罩，員警路過直接開罰。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

國內新冠肺炎本土疫情爆發，中央疫情指揮中心19日宣布，全國提升到第三級警戒，民眾外出時須全程戴口罩，違規最重得開罰1.5萬元。一名網友19日在臉書表示，她在家外面抽菸，不料菸才抽到一半，就被路過的員警開罰，貼文一出立刻引發熱議。

對話截圖可以看見，原PO被開罰之後，在Line群組跟別人聊天，表示剛才在外面想抽菸，結果才剛剛點菸，就被經過的員警開單，「因為我抽菸，把口罩拿下來」。她無奈說「我想問問，到底要怎樣抽菸，條件是家裡不能吸菸，有其他不抽的人，三人以上又不能吸，口罩又不能拿下來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北沒戴口罩直接開罰3千至1.5萬，網友po罰單「這是來真的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO分享的截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發熱議，有人說，「我是回車上抽開天窗，不敢開窗戶」、「真的要抽，找個沒人且隱蔽的地方，這種時候在路上抽，被開罰怪誰」、「現在是非常時期，忍耐一下吧」、「要不要順便戒菸」、「這一口菸，價值上千元啊」、「自家陽台或頂樓啊，真的不行，家裡開窗啊」。

中央疫情指揮中心19日宣布，全國正式進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴著口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，部分縣市也交由警局及區公所協助辦理，呼籲民眾勿以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
CD組「停電分組」一直輪！住這永遠不缺電　網：H組房價大爆噴
新垣結衣結婚崩潰了！飲料店老闆備註「超深怨念」　4000人看
快訊／案2201足跡曾到基隆醫院　值班行政、醫護人員13名採
快訊／美股開盤3大指數重挫！市場憂通膨升溫　道瓊跌破500點
「簡訊實聯制」6小時爆增15萬家店 掃一下3秒通關
騎車沒戴口罩被抓！高雄男遭攔截開罰　震驚問「不是假新聞嗎」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單　網：吸一口價值上千

快訊／案2201足跡曾到基隆醫院　值班行政、醫護人員13名採檢出爐

1.5萬人「萬華足跡」踏遍整個高雄　民間喊話後備醫護：快來幫忙

萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告網友

萬華女童染疫獨留家中　柳鄉里里長回應了

她量額溫40度秒衝醫院！竟是「做錯1步驟」弄烏龍　結局還被稱讚

高雄義享天地宣布停業　5／20起閉館兩天進行消毒

27歲確診女二度到訪！義享天地緊急停業2天　全館消毒3次

莫德納疫苗快來了？原廠今寄送200劑「測試標準品」抵台

快訊／北醫證實4護師確診！急匡列72人　被爆「仍上工」回應了

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

Sandy遇停電收「吳宗憲安撫簡訊」被嚇哭！　KIMIKO見老公「超清涼準備」傻眼了ＸＤ

新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單　網：吸一口價值上千

快訊／案2201足跡曾到基隆醫院　值班行政、醫護人員13名採檢出爐

1.5萬人「萬華足跡」踏遍整個高雄　民間喊話後備醫護：快來幫忙

萬華9歲女童染疫…議員幫忙遭里長轟「製造新聞」應曉薇喊告網友

萬華女童染疫獨留家中　柳鄉里里長回應了

她量額溫40度秒衝醫院！竟是「做錯1步驟」弄烏龍　結局還被稱讚

高雄義享天地宣布停業　5／20起閉館兩天進行消毒

27歲確診女二度到訪！義享天地緊急停業2天　全館消毒3次

莫德納疫苗快來了？原廠今寄送200劑「測試標準品」抵台

快訊／北醫證實4護師確診！急匡列72人　被爆「仍上工」回應了

2司機快篩陽性！審計部緊急消毒　分流上班「三分之一居家辦公」

金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明

新北「21採檢處」篩出大量確診！區域地點一次看

新北確診足跡一次看！　18市場3夜市「遍布11行政區」

蔡康永：「費事找來的伴侶，不是用來嫌棄的」　6句人生金句請筆記

看見疫情往南跑！嘉義line瘋傳「個案足跡」　遭點名飯店自主消毒

新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單　網：吸一口價值上千

CD組「停電分組」一直輪！住這永遠不缺電　網：H組房價大爆噴？

柯文哲徵召退休、離職醫療人員　「學姐」黃瀞瑩疾呼：國家需要你

才為她對抗小粉紅！波特王工作一半失戀　翻「新垣結衣寫真」爆哭

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

獨／萬華街頭慘況直擊！2女「狂咳＋躺擔架」　太恐怖

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

更多熱門

相關新聞

「學姐」徵召退休離職醫療人員：需要你

「學姐」徵召退休離職醫療人員：需要你

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。柯文哲19日表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，現在國家需要大家到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看。對此，擁高知名度的「學姐」黃瀞瑩也在臉書PO出徵集令，呼籲退休醫護人員回到一線前。

保單「親晤親簽」可改視訊　金管會擬鬆綁！

保單「親晤親簽」可改視訊　金管會擬鬆綁！

曾與確診者接觸　黃珊珊曝PCR採檢結果

曾與確診者接觸　黃珊珊曝PCR採檢結果

萬華女童染疫…幫忙遭轟「製造新聞」議員回應了

萬華女童染疫…幫忙遭轟「製造新聞」議員回應了

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒台灣疫情

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／「國民老婆」新垣結衣結婚了！新郎是星野源

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面