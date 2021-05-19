新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單　網：吸一口價值上千

▲抽菸剛脫口罩，員警路過直接開罰。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

國內新冠肺炎本土疫情爆發，中央疫情指揮中心19日宣布，全國提升到第三級警戒，民眾外出時須全程戴口罩，違規最重得開罰1.5萬元。一名網友19日在臉書表示，她在家外面抽菸，不料菸才抽到一半，就被路過的員警開罰，貼文一出立刻引發熱議。

對話截圖可以看見，原PO被開罰之後，在Line群組跟別人聊天，表示剛才在外面想抽菸，結果才剛剛點菸，就被經過的員警開單，「因為我抽菸，把口罩拿下來」。她無奈說「我想問問，到底要怎樣抽菸，條件是家裡不能吸菸，有其他不抽的人，三人以上又不能吸，口罩又不能拿下來」。

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▲原PO分享的截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發熱議，有人說，「我是回車上抽開天窗，不敢開窗戶」、「真的要抽，找個沒人且隱蔽的地方，這種時候在路上抽，被開罰怪誰」、「現在是非常時期，忍耐一下吧」、「要不要順便戒菸」、「這一口菸，價值上千元啊」、「自家陽台或頂樓啊，真的不行，家裡開窗啊」。

中央疫情指揮中心19日宣布，全國正式進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴著口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，部分縣市也交由警局及區公所協助辦理，呼籲民眾勿以身試法。

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