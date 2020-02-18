白牌運將確診肺炎亡！　網路瘋傳36秒「彰化市死定了」音檔

記者唐詠絮／彰化報導

網路瘋傳1段36秒影音檔「昨天死在xx醫院的那個住在…是xxx計程車行的司機，整個彰化市要封了，司機全國塞勒亂載，死前到x耳鼻喉科看2次，現在連夜店也暫停營業、還載酒店小姐跟酒客…幹xx」，讓網友聽了心驚膽跳，縣長王惠美長駁斥這是假訊息，再亂傳，將開罰300萬元。

▲彰化市清潔隊到消毒白牌司機的計程車。（圖／民眾提供）

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初步了解，彰化這家酒店確實在昨天公告歇業13天，實際因素應該是受到新冠肺炎的影響生意不斷下滑，趁此機會對外暫停營業，而計程車行的53位人員目前自主管理。

▲彰化市清潔隊到計程車行消毒。（圖／民眾提供）

葉彥伯說，截至18日，與白牌司機接觸過的人，自主健康管理總人數335人(大部分已逾14天)，居家隔離49人，共384人列入管理。目前每日都會派員訪視個案監控症狀，若有疑似症狀就採檢，中央現在也把採檢的規定放寬，彰化縣現在有彰化基督教醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院兩個合格檢驗室，立即採檢，在8小時候即可得知結果，若有疑慮可快速得知結果。

▲彰化市清潔隊到消毒白牌司機的計程車。（圖／民眾提供）

葉彥伯強調現在是隔離跟管理都是兩週的時間，只是這些時期還是防疫不鬆懈，其實大概90%都已經過了危險期，居家隔離還要等14日，未來還有12天左右，有症狀就採檢，沒症狀期滿就跟正常人一樣作息。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

縣長王惠美也說，清查大部分的接觸者均已逾14天的潛伏期，未發現確診罹病者，請大家不用太擔心並遵守二不三要，希望大家做好防護，保護好自己與家人，再次呼籲所有鄉親不要恐慌，也要拜託大家，不正確的訊息不要亂傳，一起度過這次疫情。