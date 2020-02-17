▲ 新北都更二箭主幹道容積加給，第一案僑蓮建設申請核准。（圖／新北市城鄉局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市自侯友宜上任後極力推動「都更三箭」政策，其中為加速危老、都市更新及海沙屋之整合，特於「都市計畫法新北市施行細則」增訂第39條之2規定（簡稱：都更二箭），針對轄內20公尺以上主要幹道兩側，基地規模達2000平方公尺以上或完整街廓，符合加給條件之申請案，核予基準容積加給機制，最高可核予基準容積之20%，將有助於加速整合及老屋改建。第一案僑蓮建設以危老辦理方式申請基準容積加給20%於2020年2月7日核准。

城鄉局指出，「都市計畫法新北市施行細則」第39條之2自2019年7月3日發布生效，並於2019年8月22日公告訂定「新北市政府處理都市計畫法新北市施行細則第三十九條之二申請案件作業要點」後，深獲各界好評且討論，目前已有4件案件提出申請（板橋2處、中和及三重各1處）並獲多案諮詢。

城鄉局表示，本次核准之案件位於板橋區主要幹道40公尺寬文化路二段旁住宅區，基地面積2993平方公尺，地主已整合完畢且向市府提出危老重建計畫，核准後基準容積加給20%，基準容積將從300%提至360%。同時，本案預計將提供約897.95平方公尺之公益空間，目前已由市府社會局同意設置公共托育中心，可提供周邊居民申請，讓整體社區共享都市更新效益。

城鄉局長黃一平表示，「都更三箭」是侯市長全力推動之重大政策，也是新北市都市發展轉型的重要推手，但侯市長也瞭解都市更新法令繁雜且整合時程較長，市民朋友不易瞭解，為能提供市民最正確及第一手都更資訊，特別成立了「都市更新推動辦公室」，免費提供市民或更新會諮詢，所以歡迎市民朋友來新北市府11樓解惑。

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