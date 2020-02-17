▲ 五股垃圾山變身「環保藝術新垃園」，汽車停車格17日收費管理。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，將五股垃圾山綠美化，搖身變成「五股環保藝術新垃園」，新北市交通局並於周邊路段劃設路邊汽、機車停車格，將自2月17日起收費管理，以提升停車位周轉率，讓民眾公平共享停車位。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，位於五股區中興路3段192之21號旁的五股環保藝術新垃園，周邊道路土地為國有財產署權管的公有地，為因應前來參觀民眾停車需求，交通局邀集新建工程處等相關單位會勘後決議取消部分紅線，規劃11格汽車停車格、15格機車停車格。

許芫綺表示，11格汽車停車格將自2月17日起收費管理，每週一至週五的7時至20時採計次收費，每次60元，交通局己設置收費告示牌，且利用夾單宣導民眾周知，日後亦將有專人按時巡查，如有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，立即通報相關單位拖吊處理，讓停車位公平分享，提高停車周轉率，並有效管理停車秩序。

另外，交通局也提醒駕駛人於收費路段停車離開時未見繳費單或連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App(停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家App)，以及全國繳費網線上查詢繳費；如有問題可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，我服務），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網：http://www.traffic.ntpc.gov.tw查詢。

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