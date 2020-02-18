夜市業績最慘掉6成…侯友宜現場直擊：新北6大紓困原則「急速寬減補平」

記者袁茵／新北報導

因新冠肺炎影響，許多經濟體系都受到嚴重的衝擊，尤其對觀光產業以及地方市場、商圈店家和觀光夜市傷害很大。新北市長侯友宜17日在臉書上貼出新北市政府「六大原則紓困計畫」，期盼讓地方產業和市民的生活儘快回到正軌。

侯友宜17日在臉書上表示，16日他到新北蘆洲的湧蓮寺夜市關心商家景氣和防疫狀況，老闆們告訴他，人潮明顯減少，業績掉了大約2至3成，更慘的甚至到6成，可見受到疫情的波及，影響實在不小。

侯友宜說，為了讓有需要的人得到即時的幫助，新北市政府提出六大原則紓困計畫，期盼讓地方產業和市民的生活儘快回到正軌。

▲侯友宜到新北蘆洲的湧蓮寺夜市。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專影片）

新北市政府六大原則紓困計畫分別為：「急」、「速」、「寬」、「減」、「補、「平」。侯友宜說，提出有效的紓困方案，帶動更多人潮、促進發展，是市府的責任。在兼顧防疫措施和防疫工作的情況下，大型活動照常舉辦，帶動人潮消費，希望可以讓新北市經濟活絡起來。也希望中央能儘快研擬出振興抵用券最佳使用方案，讓大家走出戶外，刺激消費，「大家一起努力讓疫情對生活的衝擊降到最低，加油！」

●新北市政府六大原則紓困計畫：

「急」： 急難救助方面，若因疫情導致生活陷困或產業歇業，未能領取相關補助民眾，只要備妥文件即可向社會局提出申請，給予每戶最高1萬元申請補助。

「速」：要求各局處減少行政流程 ，務必以最快速度解決民眾問題。

「寬」：幫助業者和銀行協商放寬貸款期限，解決企業短期現金流收入銳減狀況。

「減」：針對公有市場攤商2月份租金 ，將減收2成，後續視情況逐月檢討。

「補」：3月起受理商圈和市場行銷活動提案 ，提供經費補助。

「平」：協調購物電商平台搭建虛擬通路平台，讓業者可經電商尋找機會，也降低疫情對民眾生活的衝擊。

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