「我是台灣人」出國旅遊最夯正名　另類防疫小物拍賣熱搜爆紅

▲出國旅遊幫自己正名，「我是台灣人」相關周邊商品成為另類防疫小物。（圖／露天拍賣提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在口罩之亂後，「我是台灣人」變成新一波爆紅商品。新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，在嚴防疫情擴大的同時，部分國家卻陸續傳出「排華」狀況，而民眾擔心在出國旅遊時遭受不友善對待，開始熱搜起印有「我是台灣人」的胸章、貼紙或T恤等周邊，搜尋量在拍賣直線上升，成為最夯正名小物。

新冠肺炎疫情造成諸多衝擊，包括「人」也是，不少外國人士只要遇到說中文或華人臉孔等特徵，立刻表現出不友善態度或異樣眼光看待，這樣的「排華現象」意外催出一股商機，腦筋動得快的業者紛紛投入設計特製，把「TAIWAN」、「台灣地圖」、「國旗」等字樣或圖案印製成胸章、貼紙，並且有日語、韓文、泰文等不同國家語言可以選擇，讓民眾可以別在包包、行李箱或佩戴在身上，或是穿上印有「我是台灣人」的LOGO短T，幫自己大聲正名。

▲除了胸章、貼紙可以佩戴在身上，也有LOGO短T可以直接穿著趴趴走。

而這般另類的「防疫品」，近期爆紅衝上各大拍賣平台熱銷榜，露天拍賣根據調查發現，「我是台灣人」相關周邊商品近一周的搜尋成長近9倍，熱搜關鍵字包括我是台灣人貼紙、我來自台灣胸章、我是台灣人T恤等，其中，胸章與貼紙銷量皆暴增百倍，尤其是行李箱防水貼紙，短短5天狂銷超過千張。

蝦皮購物站上的相關關鍵字搜尋也有1倍成長，以「我是台灣人」設計款的胸針（別針）、貼紙、鑰匙圈為最熱門的款式。Yahoo奇摩拍賣盤點平台熱銷Top5，分別是「出國必備我來自台灣別針胸章」熱銷近千個榮登冠軍寶座，其次是「我是台灣人萬用防水貼紙」、「出國旅遊必備台灣人胸章」、「多國語言『我是台灣人』台灣國旗胸章」、「我是台灣人識別胸章」，相關關鍵字熱搜則是成長超過300倍。