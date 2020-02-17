IG發布「百貨櫃姐從武漢回來」假訊息！網嚇傻瘋轉傳　調查局急約談犯嫌到案

▲網路散布疫情假消息，調查局約談犯嫌到案。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

新冠肺炎爆發，民眾人心惶惶，但卻有民眾在LINE上散布「林口長庚有病患確診」的假消息，另外，新竹也有民眾散布，「某百貨公司櫃姐剛從武漢回來」的消息，讓民眾恐慌不已。調查局經過連日的偵辦，在3日及12日分別將散布假訊息的2名犯嫌約談到案，全案訊後也將依法送辦。

調查局高雄市調查處經桃園地檢署指揮查獲一名林姓LINE用戶，於1月間散布假訊息，內容寫道，「我一個朋友轉發他醫生朋友回診林口長庚醫院，傳來的錄音，請大家注意，一定要戴口罩」，隨後傳送錄音檔。

該錄音檔內容提及，「目前林口長庚醫院已經開始管制，且在發燒篩檢區有1名疑似武漢肺炎的病患，目前要進入長庚醫院都要戴口罩，且進去可能就出不來，最後還說這波疫情很可能會跟SARS相同」。不過，林口長庚醫院很快就出面澄清，該消息為假訊息。

另外，新竹地檢署也查獲一名IG用戶發表限時動態寫上，「我媽說她朋友去百貨公司，然後有一個櫃姐把她拉到旁邊 然後拿一個口罩叫他戴，對面那個櫃姐剛從武漢回來，但是高層說不能講，不然整個遠百會被封館」，該對話事後也遭到400多名追蹤者轉貼散布，但同樣被百貨公司澄清為假訊息。

2名散布假訊息的犯嫌近日均被以涉嫌違反傳染病防治法約談到案，全案訊後也將依法送辦，調查局事後也呼籲，「將積極針對散布假訊息的案件進行調查，呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網」。

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