不恐慌！醫師讚：台灣防疫指揮中心應該是世界最強

▲民進黨立委林靜儀。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布台灣新增兩起新冠肺炎本土案例，造成其中一名病患死亡，引起民眾憂慮。對此，身為醫師的民進黨前立委林靜儀叮嚀大家不要恐慌，並大讚台灣的防疫指揮中心是全世界最強的。

林靜儀表示，第19例確診個案雖有疑似症狀，但不符合當時新冠肺炎病例通報定義，所以醫師診斷可能因流感重症併發肺炎，當日收治於負壓加護病房治療。

林靜儀認為，收治負壓隔離病房，避免了院內傳染風險，再一次證明負壓隔離病房的重要性，和必須保持一定收治能量；不能只認為全部1100間負壓隔離病房都供武漢肺炎收治量。

林靜儀指出，在日本出現無接觸史個案之後，指揮中心決定自2月12日起，針對今年1月31日起通報流感併發重症個案，追加檢驗新冠肺炎；截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，第19例確診個案為其中唯一檢驗陽性者。

林靜儀大讚，「這真的是太強了。」回溯不符合之前通報定義的可能個案做病毒檢測，一方面對旅遊政策修改後，高風險中國旅客離境後14天的可能感染而罹病，卻沒有被納入隔離或追蹤者再做一次篩檢。

林靜儀說，這個動作其實可以不做，只是就無法再找到漏網的感染者和他的接觸者，「我真心認為目前台灣武漢肺炎的疫情指揮中心，應該是世界最強。」

其他人也看了這些...

►61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！ 指揮中心：都載中港澳遊客

►威士特丹號高雄掌握215名接觸者 高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販

►「若社區傳染必要時應停班課」 抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1



更多熱門新聞...

►鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎 中國以外最嚴重疫區

►高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」 5點建議：提高日本旅遊警示

►柯文哲重申「3原則」戴口罩 預言新冠肺炎「流感化」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！