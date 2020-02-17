台大建議台灣防疫「跟美國走」　通過公衛師法補足「缺失一角」

▲台大公共衛生學院今（2/17）日召開記者會，針對新冠肺炎(COVID-19)疫情，第二次提出調查報告及建議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院學者專家今（17）日上午召開記者會，針對新冠肺炎(COVID-19)疫情提出調查研究及建議，院長詹長權表示，世界衛生組織(WHO)還沒辦法取得防疫主導權及專業，建議台灣政府的防疫跟著美國走，此外也盼台灣儘速成立《公衛師法》，讓公衛師加入防疫的行列，補足目前缺失的一角。

台大公共衛生學院院長詹長權提到，2月13日中國武漢單日死亡創新高242人、暴增確診1萬4千例，再次讓外界懷疑中國疫情報告的不透明，造成使用數學流行病學來預估疫情的發展產生困難。

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他也說，在WHO無法取得防疫主導權跟專業權的時候，建議我們的政府跟著美國走，因為美國疾管署從一開始就十分清楚，這是一個非常嚴重、有潛在大流行可能性的病毒，此外也想讓台灣社會大眾明白，台大公衛學院的專業有能力也有信心，與政府一起度過這個21世紀人類史上從未面臨的挑戰。

台大公衛學院全球衛生碩士學位學程主任林先和，今也分享北海道大學傳染流行病學教授西浦博率領的研究團隊的研究成果，推估新冠肺炎的「發病世代間隔」（感染者與被感染者的症狀開始日之間的間隔）平均約為3.4天，更進一步推論，有半數以上的個案來自於無症狀傳播。

林先和說，無症狀傳播的確可能發生，但影響力多大有待進一步評估，可以確信的是，萬一國內有社區傳染的疫情發生，政府必須盡早估計本土的流行病學參數，包含潛服期和世代間隔等，才能評估國內無症狀傳播的威脅，並及早制訂新的防疫方向。

▲▼ 台大公衛學院盼望台灣儘速成立「公共衛生師」。（圖／記者林育綾翻攝）

而台大也提及，目前台灣在防疫上仍缺乏「公共衛生師」（簡稱：公衛師）。詹長權院長說，美國在SARS期間準備了大量的公衛師，期望台灣也能儘速通過《公衛師法》，當沒有疫情時，人們對於公衛師的存在與否或許無感，可是一但出現疫情，公衛師將扮演重要角色進入社區，能有效防治疫情，補足防疫可能出現的缺口。因此不只是為了這一波疫情，更是為了長遠的未來考量。

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