陳建仁、賴清德坐鎮提升1級防疫？陳其邁這樣說

▲陳其邁視察檢疫人員。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎在台灣出現首例死亡案例，且患者無接觸史、旅遊史，外界質疑可能已出現社區感染。對此，國民黨團呼籲中央應將防疫提升至1級，並由副總統陳建仁、準副總統賴清德坐鎮，而行政院副院長陳其邁則表示，《傳染病防治法》有相關規定，各部會會全力配合。

陳其邁表示，台灣從SARS之後就有很完善的防疫法制，所以在感染病的管控到整個應變機制，都有相關法規的訂定。現在是二級開設，相對在行政院都會跨部會協商，一起合作跟指揮中心陳時中部長控制疫情，就按照相關法制的作業與《傳染病防治法》的規定，全力落實整個防疫的工作。

至於是否由陳建仁、賴清德坐鎮指揮中心？陳其邁認為，《傳染病防治法》有的規定，現階段不管在行政院，都全力來協調，還有包括這些資源的整備，讓指揮中心能全力來和所有防疫人員大家一起努力。

其他人也看了這些...

►61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！ 指揮中心：都載中港澳遊客

►威士特丹號高雄掌握215名接觸者 高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販

►「若社區傳染必要時應停班課」 抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1



更多熱門新聞...

►鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎 中國以外最嚴重疫區

►高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」 5點建議：提高日本旅遊警示

►柯文哲重申「3原則」戴口罩 預言新冠肺炎「流感化」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！