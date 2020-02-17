收治首例染疫死亡醫院被曝光　衰被波及看診人數大幅滑落

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心16日公布最新疫情，新增2例確診，除出現第1例國內死亡案例，其弟弟也被確診；這名61歲白牌車司機曾載運中港澳旅客，無出國旅遊史卻染病併發敗血症過世，沒想到公布第一時間將收治醫院曝光，再加上網路謠言瘋傳，使得該家醫院受到波及，看診人數大幅滑落。

有網友已經在網路說，衛生單位應該要公布該名個案，司機住哪裡？又是去哪家醫院就診？是中部的哪家車行？期間還接觸了那些人，應該要詳實公布，讓民眾也能了解確切實情。再者該名死亡個案，是本土感染還是境外移入感染，中央沒有說明，讓彰化人感到憂心。

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縣府衛生局長葉彥伯也強調，民眾請不要恐慌，彰化防疫工作做得相當的好也很確實，對於該個案是否已進入中部「社區感染」風險，仍待中央認定，也呼籲務必全面落實進出醫院戴口罩，強化消毒以及對出現上呼吸道症狀求診者，務必要依據收治流程辦理，並提醒從疫區返台的縣民，遵守居家隔離與檢疫的防疫措施，才能避免疫情往家庭或社區來危害。

衛生局也說，為提升本縣新型冠狀病毒檢驗量能，衛生福利部彰化醫院及彰化基督教醫院，已在11日加入疾病管制署嚴重特殊傳染病肺炎指定檢驗機構，具備新型冠狀病毒檢驗能力，2家實驗室每天約計至少可完成40〜50個案之檢驗，期望能即時提供快速準確之檢驗結果，並早期發現個案、陽性者即時治療及加強接觸者相關防疫措施，希望能將疫情做最有效的控制。

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