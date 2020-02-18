疫情重創大陸經濟　邱毅：台灣問題不能再拖了

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，前立委邱毅17日在微博上表示，這次疫情對大陸經濟衝擊太大，台灣的問題必須面對，不能再拖，再拖延下去，台獨問題只會更嚴重，兩岸只會越走越遠，不會因為大陸的讓利而有所改善。

邱毅提到，看到最新的疫情變化，有喜有憂，喜的是，湖北省以外的新增確診已下降，連續13天下降，代表湖北省以外的疫情得到有效控制，若沒其他變數出現，在三月初，湖北省以外的部分省市可恢復正常運作，至於湖北省和武漢市，必須拖到四月中下旬，才可能逐漸解除疫情警報，恢復正常的運轉。

邱毅指出，憂的是，這次疫情對經濟的衝擊太大，遠超過SARS時的負面影響，尤其發生時間正好在經濟下行風險階段，對一些口袋較淺的企業就是雪上加霜的打擊，餐飲、旅遊、酒店、賓館、影院、娛樂等行業，幾乎是斷崖式的受挫，後續的連鎖性影響絕不可輕忽。

邱毅認為，憂喜間，看到中國人在憂患中的大團結，也看清楚一些必須面對的事實，最關鍵的有二點，一是美國對中國的攻勢已啓動，美國人要的絕不僅是錢，而是想要中國的命，美國遏制中國堀起之惡意，已是「司馬昭之心」，不需再爭論。

邱毅提到，二是台灣的問題必須面對，不能再拖，自己絕非激進，而是早就看清看透問題的本質，即使說白不受歡迎，還是必須說，再拖延下去，台獨問題只會更嚴重，兩岸只會越走越遠，不會因為大陸的讓利而有所改善。

邱毅還說，說實話的人，永遠得罪人，永遠不受歡迎，更容易遭致攻擊，「可是我是個中國人，熱切期待民族復興的中國人」，所以即使有莫大的壓力，還是必須說、用力説，至於能説的多大聲，真的就不知道了。