鼓勵醫護投入第一線！湖北：一線醫護子女「考高中全加10分」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北官方為了鼓勵一線醫護人員對抗新冠肺炎疫情，最近推出許多「激勵政策」，其中最受關注的，就是一線醫護人員的子女參加今年中考（初級中等教育畢業考試）錄取總分可增加10分。此外，醫護人員在疫情防控工作中的表現，也將做為未來人才評選、聘用的重要依據，有貢獻的人才可優先獲得推薦、優先獲得晉升。

▲新冠肺炎疫情嚴峻，醫護人員承受巨大壓力。（圖／路透社，下同。）

湖北日前發布《關於進一步關愛和激勵新冠肺炎疫情防控一線醫務人員的若干措施》，內容包含一線醫務人員子女2020年秋季入學幼兒園的，優先安排到轄區內公益普惠性幼兒園就讀；2020年秋季學期升入小學或升入初中就讀的，由戶籍地所在縣（市、區）教育行政部門統籌，在學位允許的前提下，按就近就便的原則，優先安排到相對優質的學校入學；2020年參加中考的，有關市州可在其錄取總分基礎上增加10分後參加中考招生錄取。

措施中還提到，2020年，一線醫務人員子女參加普通高考報考我省省屬本專科高校被錄取的，由高校根據考生意願在同批次優先調整專業；安排省內部分優質高職院校專項招收一線醫務人員子女，實行計劃單列。

措施中也明列，將醫務人員在疫情防控工作中的表現作為人才評價和人事管理的重要依據，對作出貢獻的醫務人員在職稱評審、人才項目評選和事業單位崗位聘用時予以傾斜，優先推薦、優先晉升。