白牌運將染新冠肺炎　陳其邁：落實車行管理、優先供應口罩

▲台中市府加強計程車消毒防疫。（示意圖／台中市政府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

中部一名白牌計程車司機確診染新冠肺炎死亡。對此，行政院副院長17日受訪表示，會請交通部落實計程車車輛、人員管理，也會優先提供口罩給司機。

中央流行疫情指揮中心16日公布最新疫情，新增2例確診，除出現第1例國內死亡案例，其弟弟也被確診；這名61歲白牌車司機曾載運中港澳旅客，無出國旅遊史卻染病併發敗血症過世，成為中部首例。

陳其邁17日赴機場視察計檢疫人員執勤，替他們加油打氣。他表示，計程車包括車輛與人員的管理，會請交通部來落實，包括計程車司機或所謂的靠行或相關排班計程車，包括口罩供應或整個衛生安全的管理，也請交通部全力落實。

陳其邁強調，尤其口罩的供應，計程車司機或大眾運輸交通工具的司機同仁，都是我們優先供應的對象，請大家放心。

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