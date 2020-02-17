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台首例死亡！他3天前才警告「難逃社區感染」　2大關鍵...網狂推：不能鬆懈

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼台灣16日出現第一例新冠肺炎死亡案例後，指揮官陳時中坦言，這是台灣社區傳播的警訊，台北市長柯文哲也認為遲早會發生。事實上，早在3天前，就有鄉民提出關鍵兩點，呼籲大家「是不是該做好社區感染的心理準備了」。

網友在PTT提到，台灣之所以避免不了社區傳染，首先是「大陸台商太多」，目前的情況是依舊能讓台商返台，而居家隔離是否有100%效果，當中有很大的疑慮，畢竟人員來往太過頻繁，終究會有破口。

請繼續往下閱讀...

再來是「台灣周邊國家的影響」，日本、新加坡是台人愛去的旅遊勝地，目前看起來都發生了未知感染源的社區傳染，無疑成為台灣防疫的一個威脅，「另一些就是像印尼等有些根本不檢疫的國家（編按：印尼有3個檢疫機構，都是經WHO認證的），台灣有20萬以上的印尼勞工，難免會有疏漏。」

▲▼北市觀光景點忠烈祠,2月14日當天來了不少日本的觀光客,部分的人戴上口罩,台灣導遊也戴上口罩,計程車司機也自主戴上口罩,以防新冠肺炎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

因此，原po認為，大家可以對政府目前防疫感到滿意，但也別放心太早，況且台灣周邊國家都是高危險群，「建議政府或民間，都該做好未來有社區感染的準備，幸好之後口罩產能大致足夠，可做更好的防範，但我想不能天真的以為，台灣防疫永遠能做到滴水不漏，畢竟有了準備才不會恐慌。」

對此，鄉民也紛紛回應，「全世界都亂了套就很難避免，要準備plan B」、「大家一起努力才能度過難關」、「長期抗戰，不能鬆懈」、「台灣能做的，就是盡量拖延社區感染的時間以及規模」、「只要撐到疫苗或新藥完成前沒崩潰，就是成功了」。

另外，針對新增2例新冠肺炎確診案例，「抗煞英雄」葉金川指出，這是屬於家庭傳染的情況，中央應該爭取時間，將家族擴散傳染的可能切斷，「台灣目前還沒有亂，民眾不需過度恐慌，社區感染一定會發生，若開始出現，就要做好後續工作，因為台灣與新加坡、日本不同，疫情應該能夠控制。」

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