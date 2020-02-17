台灣防疫非運氣好「人命換的教訓」！自救不是偶然：長期鍛鍊的求生本能

▲工廠趕工製作口罩因應新冠肺炎。（圖／總統府）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，一名女醫師的老公17日凌晨撰文，分享他看到的經驗與觀點，從疫情一報出，他們家的做法，聊到台灣穩定疫情病不是靠運氣，「當年用人命換來的教訓，今天到了重考的時刻」，最後也提到，接下來有3個部份值得長期關注。文章吸引2千多人分享，網友紛紛大讚「寫得真好！」

這位男網友以「運氣」為主軸，一開始就表示，在台灣宣布新冠肺炎確診第一例的時候，他便直覺地去買了大人小孩口罩各2盒，想著省著用至少可以撐3個月，但這樣的選擇，並不是因為他運氣好，而是政府對疫情資訊的完全透明、和後續的解讀及行動。

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日前台灣則是有了第一個死亡病例，原PO就說，仔細探究後會發現，病患一開始被診斷為流感重症，醫師卻以敏銳直覺送病人進負壓病房，減少擴大感染的可能，「病人被確診為武漢肺炎，是因為疾管局主動回溯檢驗了原本被通報流感重症的病人，而找出漏網之魚。」這代表醫師和醫院的第一線處置很謹慎，疾管局更是如履薄冰，「台灣爭取到的每一分秒，是運氣嗎？不是，是依仗著專業訓練和素養在摸索進路。」

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▲指揮中心天天開記者會說明新冠肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

他接著提到醫師老婆，「太座大人昨日說，院裡的感染科醫師最近很忙，但開會的時候卻與往日疲憊寡言不同，充滿鬥志指揮院裡的上上下下」，說老婆就職的醫院雖然還沒有確診病患，但過去每年都有演練，近日則是各種政策推展，包括口罩數量管制、動線規劃、人員調度等等，還有相關單位積極討論、準備應對。

「走一步算三步，只有在不必處理大量病患的時候做得到。正因為疫情在第一時間控制住，人力和資源便不需要完全投入在緊急處置、而有餘力預先應對疫情每天的變化」，原PO說，他們家在度過最初的過度反應後，也討論過行動方案，像是盤點衛生、清潔用品、維持存量；醫師老婆如果開始到第一線檢疫，就暫時不回家同住等等，「到目前為止台灣的疫情還算穩定，是運氣嗎？不是，是因為第一時間處置得宜、持續動態調整，才不至於落入被動挨打的局面。」

原PO說，「一個國家公共衛生體系的健全程度，是由這個體系裡最弱的環節決定」，更說公共衛生看起來是一個名詞，實際上包括公眾衛生意識、動員能力、資源整備等諸多環節的團結協力，「令人好奇的是，日本和新加坡這幾個現代化國家都遭到打擊，我和太座有一番討論。」

▲因應新冠肺炎，國父紀念館在入口擺放消毒用酒精，並一律在入場前量測體溫。（圖／記者李毓康攝）

醫師老婆直指，會有這樣的發展，最重要的原因應該是台灣曾經歷SARS重創，有經驗的醫護和公衛專家都還在線上，當年用人命換來的教訓，現在到了重考時刻。「舉例來說，這次開始有確診病例出現時，各大醫院急診室便快速在院外搭帳篷設置發燒檢疫站，就是來自 SARS 的應變經驗」，與當時不同的試，現在有更多科技工具輔助，全台就很迅速、同步動起來。

另外，他也補充自己的觀點，第1個是台灣民眾在SARS期間翻轉戴口罩的歧視，不再認為「只有生病的人才戴口罩」，至於衍生出過度反應的物資需求，也有相關單位勸導「將單純『要戴口罩』的概念更細緻溝通為『什麼狀況才要戴口罩』，以及將『勤洗手』的順位明確擺放在『戴口罩』之前。」

第2個則是，經過SARS這麼多年，大陸的經濟不可同日而語，跟其他國家人口流動也更密切，也因為這樣，疫情散播更加全球化，「近年台灣為了消減（mitigate）過度依賴中國的風險，雖然主要原因是政治與經濟，卻也伴隨消減了中國發生重大公衛事件的連帶影響，不是偶然。」

第2點則帶到第3個觀點，「台灣始終存有很強烈的危機感。做為獨特的實體，台灣長期被世界排除，所以只能自救」，而這個自救，包含帝國殖民遺緒下的醫科精英傳統，還有全球資本市場裡夾縫求生的各種冠軍，「前者讓台灣醫療實力為全球翹楚，成為公共衛生最堅強的後盾；後者則打造了經濟奇蹟，才有立刻投產口罩的機械產業實力」，所以日本還在等WHO的指示時，台灣早就按自己的對策因應。「疫情目前比日本及新加坡等國較不嚴重，是運氣？不是，是台灣與中國的牽絆最深，長期鍛鍊出來的求生本能。」

▲300多公尺人龍1小時搶光宜蘭酒廠864瓶75%酒精。（圖／記者游芳男翻攝）

原PO直呼，其實從歷史來看，單一事件都具有偶然性，但不是偶然事件都會產生影響，如果過度強調運氣，只是刻意忽略更多已然成熟的客觀條件。若單純歸功於運氣，不免讓所有努力的人心寒，「這種隱含著貶抑的運氣說，也可能導向虛無而打擊鬥志。既然只靠運氣，佛系抗疫就好了，大家生死由天各憑造化，何需努力？」

最後，他也提到他認為值得長期關注的3個部分，「一個是，如何重新評估與管理風險」，如果武漢解除封城或警示之後，台灣要怎麼處理？因為台灣與大陸的緊密關係不可能完全切斷，那麼留存的連結要怎麼對待？

再者，能查出入境記錄又能領東西的萬能健保卡，在這次事件中確實起了很大幫助，但要如何重新取得國家管制和個人隱私平衡，「緊急狀態被賦予的尚方寶劍，執政者會不會捨不得丟棄而延續到電子身份證的政策？這對風險社會看來是好事，但對公民社會來說呢？」

第3部分，「緊接在反送中對一國兩制的失望之後，這次的事件更凸顯治理方式的鴻溝」，大陸選擇維穩至上、斷尾求生；台灣天天開記者會問到飽、靈活地推陳出新，「先不論結果，危及到台灣人自身健康的切身感受，加上資源有限的排他性，每個人都經歷了『誰才是我們』的重新想像」，而這個重新錘煉的過程，將讓社會更趨於共同體，或是極化。「這是一場災難。但對這個島嶼來說，最不缺的就是災難。我對女兒說，不要怕，做好準備。但我心裡想的是，生而為台灣人，究竟是運氣好還是不好……？」

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