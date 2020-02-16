重症占確診比例明顯下降！陸衛健委：疫情防控「效果已經顯現」

▲重症病例占確診病例的比例均明顯下降。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委發言人米鋒表示，截至2月15日24時，武漢、湖北、大陸重症病例占確診病例的比例均明顯下降，其中武漢重症占確診病例的比例，由1月28日的最高點32.4%波動下降至2月15日的21.6%，「全國各地的疫情防控效果已經顯現。」

他表示，湖北其他地市重症占確診病例的比例，由1月27日的最高點18.4%下降至2月15日的11.1%；大陸其他省份重症占確診病例的比例，由1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%。

大陸國家衛生健康委員會官方網站16日通報，2月15日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例，四川2例，湖南1例），新增疑似病例1918例。

湖北省衛健委官網16日通報，2月15日0時至24時，新增新冠肺炎確診病例1843例（含臨床診斷病例888例）、病亡139例、出院849例。值得注意的是，湖北今日首次未通報疑似病例數量。2月14日全省尚有疑似病例5534人，當日排除1702人，集中隔離5149人。