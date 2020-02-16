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斗笠加塑膠袋！她花90元做「女俠裝」...專家打臉：病毒污染全身機率不大

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▲▼防疫女俠裝 。（圖／翻攝中新社）

▲「防疫女俠裝」格外引人注目 。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸諸多省市已陸續復工，為了安全回到工作崗位，不少人出動「防疫裝」。廣西柳州火車站13日出現一名戴著斗笠的「女俠」，她除了配戴口罩、鴨舌帽，還額外加了一頂斗笠，下方用透明塑膠布蓋住，阻擋飛沫傳播的可能性。不過，當地專家認為，沒有全副武裝的必要，佩戴口罩和保持手部清潔才是最重要。

《中新網》報導，這名「女俠」韋小姐今年26歲，來自河池羅城仫佬族自治縣，平時在深圳一家網網路平台公司擔任營銷員。為了回到工作崗位，她讓自己全副武裝，以便搭乘動車回到深圳上班。

不過，與其他乘客防疫措施相比，韋小姐的裝扮可以說相當隆重，透明的塑膠布在斗笠支撐下，形成一個嚴密的防護罩。而防護罩內，除了口罩之外，頭上還戴了鴨舌帽，手上還有白色橡膠手套，連攜帶的行李箱也同樣用被塑膠布包覆。

▲▼防疫女俠裝 。（圖／翻攝中新社）

▲除塑膠袋外，韋小姐還戴口罩、鴨舌帽及手套 。（圖／翻攝中新社）

韋小姐表示，這身裝扮總共花了20元人民幣（約台幣90元）。對於自己的女俠裝，她表示，「我這身裝扮，我媽笑了我好久，覺得我防護過頭了。但簡單有效，讓自己安全到達目的地，就是最好的結果。」

她提到，根據官方發佈，新冠肺炎疫情主要是通過飛沫和接觸傳播，因此她認為全身防護是最好的方法。不過，目前物資緊缺，防護衣等裝備應該留給一線人員，「所以我想到通過自制，經濟實惠地做好自我防護，也是對別人的保護。」

不過，南寧市感控質控中心主任、南寧市第一人民醫院感控科科長文珊認為，民眾乘坐大眾運輸工具出行時，沒有必要一定要這樣「全副武裝」，因為病毒污染全身的機率不大。「旅途中最高風險在於在交通工具上要脫去口罩喝水吃東西，用手去觸碰一些物體表面，佩戴口罩和保證手部清潔才是最重要的。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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