日本確診例激增！高大成斷言「疫情絕對爆發」…曝最大敗筆：整艘船都感染了

記者黃可昀／綜合報導

日本厚生勞動省表示，郵輪「鑽石公主號」累計至11時50分為止，已經有355人確診新冠肺炎（COVID-19），其中73人是無症狀感染。日本境內今天則是再爆出8名患者，確診病例達到53人，對此，知名醫師高大成在節目中直言，日本「絕對會」疫情爆發。

▲鑽石公主號的檢驗方式有待加強。（圖／路透）



日本連續三天爆出境內多人確診，14日增加8例、15日增加12例，16日東京又多出8例，厚生勞動大臣加藤勝信坦言，現在情況和前幾天已經完全不同，「疫情蔓延速度難以掌控」，意味著接下來幾天恐怕會出現更多確診病例。

▲加藤勝信坦言疫情明顯加重。（圖／達志影像／美聯社）



高大成也在節目《鄭知道了》透露，他認為日本疫情絕對會爆發，當初日本撤僑時，以「非指定傳染病」為由，並沒有強制要求機上所有人受檢，結果飛機上2人在回國10幾天後，被驗出新冠肺炎「陽性」反應，形成防疫大漏洞。

除了撤僑時不夠謹慎，高大成還點出日本在「鑽石公主號」的處理方式有待加強，官方把整艘船封鎖起來一個個檢查，有些發燒、咳嗽的乘客繼續待在船上，讓其他健康乘客暴露在病毒風險下，「那整艘船都感染了，你還把他們放在一起，準備讓他們死，跟武漢封城一樣。」

他認為正確方式為，再叫來幾艘船，把有明顯症狀的乘客分成一艘、有輕微咳嗽的人一艘、完全沒症狀的人一艘，接著再分批逐一檢驗，這樣才能有效防止病毒繼續蔓延。

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