影／日男發病擠滿員電車上下班　台日網友狂刷：京葉線迪士尼遊客慘了

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記者黃翊婷／綜合報導

日本千葉縣一名20多歲的男子確診罹患新冠肺炎（COVID-19），媒體14日公布他的日常行程表，發現這位上班族在發病期間曾搭乘往返千葉、東京的電車上下班。這個消息一出，瞬間引起日本網友關注，紛紛在相關報導底下留言表示，「確定是往返千葉、東京的電車？這可是日本『等級最高』的滿員電車路線啊」；此外，也有台灣網友分析，假如是搭到所謂的京葉線，那迪士尼的遊客就危險了。

根據《朝日電視台》報導，這位確診的20多歲男子是在東京某公司上班，他向防疫人員表示，雖然自己主要是負責處理文書工作，但還是有機會與外國人接觸，發病前曾參加過一場會議，參與者中有數名會說中文的外國人，接著，2月2日開始他就感到身體不舒服，也出現發燒症狀。

▲日本網友對於千葉縣上班族確診的消息感到擔憂。（圖／路透）

除此之外，日媒也公布這位確診上班族的部分行程，他在2月2日到10日的發病期間，曾兩度前往醫院就診，4日及7日也有搭乘電車上下班兩次，無奈7日後病情一直沒有好轉，甚至發燒到38度，入院經過一系列的檢查，才在13日確診罹患新冠肺炎。

雖然男子的家人、公司同事以及該會議的參與人員，都陸續接受厚生勞動省安排的檢查，但消息傳開之後，日本網友們都覺得很扯，紛紛在相關報導底下留言說，「他應該搭了滿員電車吧，這下完了」、「確定是往返千葉、東京的電車？這可是日本『等級最高』的滿員電車路線啊，感覺後續還會有更多感染者出現」、「日本的醫療體系撐得住嗎？恐怕不是沒問題吧」、「政府在一開始就錯過防疫的最佳時機了啊」。

由於男子搭乘的電車很可能與前往東京迪士尼的遊客是同一條路線，台灣網友們也在PTT八卦板PO文熱議，「京葉線連迪士尼的遊客可能都中獎了」、「說不定是在電車上被準備去迪士尼玩的人感染」、「京葉線去迪士尼玩附贈肺炎」、「他通勤的路線很多台灣在日的人都有搭吧」。

▼遊客可搭乘JR京葉線前往東京迪士尼，千葉縣男子確診後，也引起國外網友關注是否有遊客受到影響。（圖／記者陳涵茵攝）

▼東京到千葉之間的JR鐵道路線圖。（圖／翻攝自JR官網）

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