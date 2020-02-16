謝長廷談公主號乘客「不想重複隔離」惹議　外交部道歉：全力配合指揮中心

記者袁茵／台北報導

針對駐日代表謝長廷15日晚間表示，鑽石公主號的台籍乘客希望被接回來後，不必再隔離，引發網友熱議。謝長廷16日再補充，如果防疫中心決定需要隔離，那就是決策；而外交部也於16日下午向外界致歉，強調尊重指揮中心的專業判斷及指揮。





▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

關於這起爭議，起於謝長廷15日晚間在臉書上表示，他與代表處同仁徹夜作業，詢問鑽石公主號每位乘客的意願，所得的答案，大概是留在船上怕感染，政府可以派包機很感謝，但如過了19日，希望回台灣不必再隔離，同時希望低調回台，保留隱私，不希望引來太多異樣目光。

謝長廷一席「如過了19日，希望回台灣不必再隔離」言論，立刻引發網友批評，「回台當然需要隔離」、「回來當然要隔離啊！那艘船是毒窟耶！」、「請尊重防疫中心判斷，是否需要再隔離」、「接回來請強制隔離！」、「不太明白什麼叫重複隔離 他們保證原先環境都是沒病毒的嗎」、「回台請再隔離14天吧~已經被稱為海上武漢了，不該犧牲國人的安全」。

▲謝長廷臉書PO文談鑽石公主號。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

臉書引來眾多質疑聲浪後，謝長廷16日上午補充道，「接回台灣的乘客需不需要再隔離？這屬於防疫專業，如果防疫中心決定需要隔離，那就是決策，只要事先講清楚就好。再來就是執行。」從現在開始到包機回到台灣，有很多作業必須進行，也有很多風險和困難，代表處會配合日方及防疫指揮中心妥善的完成，也會照顧好國人的隱私。

而外交部也在16日下午指出，謝長廷15日在臉書上發表有關處理鑽石公主號乘客的意見或問卷，和中央流行疫情指揮中心決策並不一致，外交部對所造成的混淆與困擾表示歉意。



外交部強調，防疫視同作戰，我國中央流行疫情指揮中心就疫情防控是全國唯一的決策及統籌單位，外交部全力配合並尊重指揮中心的專業判斷及指揮。

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