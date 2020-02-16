消毒用酒精、乾洗手怎麼帶出國　要放手提？託運？一張圖解答

▲因應疫情影響，不少人會攜帶消毒用酒精出國。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒，不少旅客會攜帶消毒用酒精及乾洗手出國，不過，究竟打包行李時，應該要放行李託運還是手提方式攜帶上機？《ETtoday新聞雲》彙整相關規定，民眾出國前可得看仔細。

現行我國對於攜帶醫療酒精類出國，依據國際民航組織（ICAO）與國際空運協會（IATA）規定，非放射性物質之醫療用品（含噴劑），可採託運或手提方式上機。乾洗手、酒精棉片或75%藥用酒精等符合前開國際規範的醫療用品，旅客可託運或手提攜帶上機。

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▲一張圖看懂消毒用酒精、乾洗手怎麼帶出國。（圖／翻攝自桃園機場FB粉絲專頁）

放「手提行李」：

單瓶不得超過100ml（含液態／膠態／噴霧罐），且需放置於1公升（20×20cm）夾鏈袋中，每位旅客限帶1個透明塑膠夾鍊袋。

放「託運行李」：

單瓶不得超過淨容量500ml，每人可攜帶淨容量不得超過2公升（與香水／梳妝用品一併計算）。建議使用原包裝並保留瓶身標籤以利辨識；有易燃液體用標籤不能託運。

▲消毒用酒精。（圖／記者周宸亘攝）

若以託運方式，單瓶不超過淨重0.5公斤或淨容量0.5公升（500ml），每人可攜帶淨總量不超過2公斤或2公升（與香水古龍水等之梳妝用品一併計算）；若以手提方式上機，依國際針對液態，膠態，噴霧罐（LAGs）之規定，單瓶不得超過100ml，且須放於1公升的夾鏈袋中。

另外，內含液體的酒精棉片或酒精濕紙巾，如果要放手提行李的話，須受液體限制規定，建議旅客搭機只要隨身攜帶需要使用到的數量即可，其餘放入託運行李中。